Politica Apre «Avellino +», incubatore urbano di idee per far rinascere la città. Domani l’inaugurazione 31 gennaio 2019

Domani, venerdì 1 febbraio, alle ore 18:30, si inaugura «Avellino +», un incubatore urbano di idee in fermento. Uno spazio fisico, in via Ferriera 1, nel cuore del Centro storico. Un laboratorio di positività permanente, una calamita che ha l’obiettivo di attirare tutti quegli avellinesi che hanno voglia di avanzare proposte per migliorare la città.

L’associazione Mai Più, guidata da Luca Cipriano, lancia un nuovo progetto per raccogliere idee concrete ed innovative che possano far rinascere la città. Unico filo conduttore sarà la proposta invece della lamentela sterile.

“La città rinasce solo se si raccolgono idee nuove e positive e si mettono in rete le persone che hanno voglia di fare e proporre soluzioni ai tanti problemi – spiega il presidente dell’associazione Mai Più Luca Cipriano – Per questo abbiamo pensato di inaugurare uno spazio, un luogo di confronto, un laboratorio permanente di innovazione. Con Avellino+ ci rivolgiamo a tutti quegli avellinesi che sono stanchi di lamentele e polemiche sterili e che hanno voglia di guardare in positivo agli anni che verranno”.

L’apertura dello spazio di via Ferriera sarà accompagnata dalla mostra fotografica di Antonio Bergamino che si comporrà di 12 scatti che vogliono mostrare e dimostrare che Avellino è ancora bella.

“Le immagini fotografiche esposte sono un piccolo tracciato di questa città che, seppur maltrattata, dimostra di avere ancora una sua bellezza estetica – spiega Antonio Bergamino – Le riprese sono state realizzate lungo una ideale linea retta che unisce da est ad ovest diverse aree urbane di Avellino. Ho immaginato, ed in parte realizzato, un punto di ripresa più alto del nostro solito “metro e settanta” per acquisire un’ampia vista prospettica”.

Alzando ancora di più il punto di osservazione, nel corso della serata verrà proiettato un filmato aereo, realizzato con un drone, che da un’altra prospettiva ancora ci mostrerà nella sua interezza la città di Avellino.

All’inaugurazione dello spazio «Avellino+» saranno presenti gli attivisti di «Mai Più», le associazioni che operano attivamente sul territorio e i rappresentanti del mondo delle professioni, della scuola, dell’università e dell’impresa.