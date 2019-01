Provincia Appuntamento al teatro. Ad Ariano va in scena “Quando l’amante non è in vacanza” 16 gennaio 2019

Nuovo appuntamento per la stagione teatrale arianese con il quarto spettacolo a cura della Compagnia Sulreale.

Una commedia dal titolo “Quando l’amante non è in vacanza”, regia di Katia Cogliano con tre appuntamenti: venerdì 18 gennaio alle ore 20:30, sabato 19 alle ore 20:30 e domenica alle ore 18:00. Sempre nell’auditorium comunale.

La Trama. Cosa accade quando la moglie è in vacanza e l’amante no? Situazione perfetta per il nostro protagonista, che organizza liberamente i suoi incontri amorosi. Ma se la moglie rientra con due settimane di anticipo e l’amante non è ancora in vacanza? Allora il gioco si fa interessante e “la necessità aguzza l’ingegno”. Fraintendimenti, colpi di scena, tradimenti e amore collaborano affinché la vicenda, comica e sorprendentemente moderna, sia di grande coinvolgimento per il pubblico che potrà divertirsi dalla prima all’ultima scena.