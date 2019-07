Salute & Benessere Video APPROFONDIMENTO / Come perdere peso per la prova costume? Parla la biologa nutrizionista 18 luglio 2019

Alfredo Picariello – Come perdere peso per essere pronti alla prova costume? Dalla biologa nutrizionista Katya Tarantino, ospite di questa puntata di “Salute & Benessere”, tutta una serie di consigli utili. Innanzitutto è importante non eliminare del tutto i carboidrati, sarebbe molto dannoso per la salute e non porta nessun vantaggio. Frutta e verdura, invece, possono essere mangiati liberamente, così come i cereali integrali. Si può anche bere un goccio di birra, meglio, però, anche un bicchiere di vino a pranzo e cena.