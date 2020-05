Benevento Approfittano della Fase 2 per spacciare cocaina, non hanno fatto i conti con l’Arma 23 maggio 2020

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, nel corso di un controllo del territorio in località Sferracavallo, hanno fermato una Nissan Juke a bordo della quale era in viaggio una coppia di giovani beneventani, entrambi 33enni.

Nelle fasi del controllo entrambi sono apparsi agitati e preoccupati, motivo per il quale i due sono stati accompagnati in caserma per un accurato controllo dell’autoveicolo e di entrambi i ragazzi; solo uno è titolare di pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti. Atteso il crescente nervosismo dei due, presso il Comando dei Carabinieri l’auto è stata sottoposta a meticolosa attività di ricerca, al termine della quale, occultato sotto la cuffia della leva del cambio, è stato rinvenuto un involucro termosaldato avvolto nel nastro adesivo per imballaggio. All’interno erano occultati 120 grammi di cocaina, che insieme all’auto sono state sequestrate, mentre i due pusher arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La cocaina doveva presumibilmente fornire i giovani del capoluogo in questo fine settimana in questo periodo della cosiddetta “fase 2” che ha allentato le restrizioni governative imposte dall’emergenza sanitaria in atto. Su disposizione del Pubblico Ministero, dott.essa Felaco, entrambi gli arrestati sono stati ristretti presso le rispettive abitazioni, in regime di detenzione domiciliare.