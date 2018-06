Apprezzamenti ad una ragazza sui social: si incontrano e finisce in rissa

Apprezzamenti ad una ragazza sui social: finisce in rissa. Gli Agenti della Sezione Volanti hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un 53enne, un 30enne ed un 37enne, tutti di Avellino, responsabili, in concorso di rissa e lesioni personali. L’episodio si è verificato in un bar di Rione San Tommaso ed è scaturito a seguito di alcuni post e fotografie sul portale Instagram, nel quale erano stati rivolti espliciti apprezzamenti nei confronti di una ragazza avellinese, fidanzata di uno degli indagati, non particolarmente graditi.

Sembrava che tutto si fosse risolto con offese e minacce sul social network, ma così non è stato. I tre si sono affrontati tra loro a viso aperto per un semplice chiarimento, che da verbale è immediatamente scaturito in rissa. Il 30enne è stato costretto a ricorrere alle cure mediche del personale medico del Moscati. Le immediate indagini avviate dai poliziotti, grazie anche alla collaborazione di alcuni testimoni, hanno consentito di identificare i responsabili, tutti incensurati, che sono stati denunciati in stato di libertà.