Provincia Appalto ex Giorgione, sette le offerte per il polo alberghiero e agroalimentare di Ariano 15 gennaio 2019

E’ scaduto ieri, lunedì 15 gennaio 2019 alle ore 14,00, il termine per la presentazione delle offerte per l’affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Scolastico di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare nell’area dell’ex Hotel Giorgione, con procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016.

L’importo complessivo è di euro 8.480.234,15 di cui euro 8.164.512,15 per lavori a base di gara soggetti a ribasso ed euro 315.722,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Entro il termine di scadenza sono pervenute sette offerte come di seguito:

1. ATI: Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni (capogruppo/mandantaria) con sede in Torrecuso (BN);

Alfieri Impianti (mandante) con sede in Torchiara (SA); F.lli Borghesi (mandante ) con sede in Cles (Trento); CMS Costruzioni Santonicola (mandante) con sede in Nocera Inferiore (SA).

2. ATI : CO GE.PA. (capogruppo/mandataria) con sede in Napoli ; Abilegno srl (mandante) con sede in Francavilla in Sinni (PZ).

3. ATI: Consorzio Nazionale Ciro Menotti (capogruppo/mandataria) sede in Ravenna; RUBNER HOLZBAU (mandante) con sede in Calitri (AV).

4. ATI: Cytec srl (capogruppo/mandataria) con sede in Pozzuoli (NA), Curtain & Windows S.r.l. (mandante) con sede in Napoli; Costruzioni MI.CA. (mandante) con sede Marano (NA); Edil Legno S.r.l.(mandante) con sede in Francavilla in Sinni (PZ); Ferrotecnica S.r.l. (mandante) con sede in Giuliano (NA).

5. ATI: Grazioso Costruzioni S.r.l. (capogruppo/mandataria) con sede in Ariano Irpino (AV); Grama S.r.l. (mandante) con sede in Ariano Irpino(AV); Ciasullo Costruzioni S.r.l. (mandante) con sede in Ariano Irpino (AV); Termosud Impianti S.r.l. (mandante) con sede in Ariano Irpino (AV); Green Wood S.r.l.(mandante) con sede in Gravina di Puglia (BA).

6. ATI : L’Internazionale Soc. Coop. (capogruppo/mandataria) con sede in Altamura (Bari); SINTEC (mandante) con sede in Bari; Cardinale S.r.l. (mandante) con sede in Ariano Irpino (AV); Di Monaco Serramenti S.r.L. (mandante ) con sede in Castel di Sasso (CE), Appalti SIME S.r.l. (mandante) con sede in Rivalta di Torino; Bodino –the internazional made in Italy- (mandante) con sede in Torino.

7. ATI: ECORES S.r.l. (capogruppo/mandataria) con sede in Afragola (NA); RESEARCH Cons. Stabile (mandante) con sede in Napoli; THERMFRIGOR SUD S.r.l. (mandante) con sede in Napoli.

La prima seduta pubblica per la valutazione delle offerte è fissata il giorno martedì 22 gennaio 2019 alle ore 10,00.

Il progetto del nuovo complesso scolastico, a cura del gruppo di professionisti guidati dal prof. arch. Lugi Franciosini, vincitore del Concorso Internazionale di Progettazione, è concepito come l’unione di due principali componenti volumetriche: un basamento, che contiene le funzione pubbliche, e due palazzi in elevazione, destinati alle attività scolastiche.