Attualità Aperitivo letterario da Dulcis in Furno con Ulisse e Polifemo 21 ottobre 2019

Martedì, 22 ottobre, alle ore 19:00, da Dulcis in Furno (Corso Vittorio Emanuele, 245 – Avellino) si terrà la presentazione del libro “Ulisse e Polifemo. Viaggio tra cibo e vino in Magna Grecia”.

Il testo, edito da settembre per l’editore Delta Tre, affronta la questione del valore culturale del cibo e del vino, che divennero segni di civiltà e di acculturazione ma anche tratti distintivi del greco colonizzatore rispetto all’incivile barbaro d’Occidente. Ci spiega l’autore: “Leggendo il saggio scoprirete come l’uomo cerca nel cibo e nel vino non solo piacere e soddisfazione di un bisogno primario, ma anche un motivo di discrimine e di senso di superiorità”.

Flavio Castaldo, nato a Napoli, vissuto a Pomigliano fino a trent’anni, si è trasferito a Taurasi per portare avanti l’azienda vinicola di famiglia. È laureato in lettere classiche, specializzato in archeologia e dottore di ricerca in archeologia e storia dell’arte. Insegna lettere alla scuola secondaria, è archeologo e direttore del museo archeologico di Taurasi. É autore di diversi contributi scientifici di archeologia, e di altri due saggi divulgativi: “Archeologia dei vini in Campania” e “Storie di vini e di vigne intorno al Vesuvio”.

L’aperitivo letterario vedrà la partecipazione di Simonetta Fontana, Maria Chiara Pizza, Norma Guarino, Alessandra Aufiero, Laura Polzone, Consiglia Aquino.