In Evidenza Politica Antonia De Mita: “Sto valutando una mia candidatura per le prossime elezioni regionali” 5 gennaio 2020

Michele De Leo – “Sto valutando se proporre la mia candidatura”. Antonia De Mita, giornalista e ideatrice della rassegna culturale “Irpinia Madre Contemporanea” ma, soprattutto, figlia di Ciriaco De Mita, affida alla sua pagina Facebook l’idea di scendere in campo in vista del prossimo appuntamento elettorale. Il voto per il rinnovo del consiglio regionale potrebbe rappresentare la prima occasione per raccogliere il testimone del padre, ex presidente del Consiglio e più volte Ministro e parlamentare, sindaco di Nusco dal 2014. Se dovesse decidere di essere della partita, Antonia De Mita potrebbe correre a sostegno del Governatore uscente Vincenzo De Luca, con il quale Ciriaco De Mita ha già sancito l’alleanza nel corso di un’iniziativa sul progetto pilota in alta Irpinia. Del resto, è la stessa Antonia De Mita a spiegare come la sua eventuale candidatura nascerebbe per provare a porre un argine al dilagare del sovranismo. “Pare – scrive sulla sua pagina Facebook – che vinca la destra in Campania alle prossime elezioni regionali. Io, che sono ‘contro’ il sovranismo, sto valutando se proporre la mia candidatura, non perché penso faccia vincere la parte opposta, ma perché è arrivato il tempo. Non il migliore, il peggiore”. Queste le parole della figlia di Ciriaco De Mita che, trai commenti, ha ricevuto numerose sollecitazioni a chiudere positivamente questa sua riflessione e ufficializzare la sua discesa in campo.