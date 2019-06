Provincia Antiche tradizioni rivivono a Castelvetere sul Calore con la Festa de “l’Ucciolo” 15 giugno 2019

Si rinnova anche quest’anno, a Castelvetere sul Calore, l’appuntamento con la Festa de “l’Ucciolo”, giunta alla sua undicesima edizione.

L’ucciolo è un impasto di acqua, farina e lievito madre, utilizzato nel passato per testare la giusta temperatura dei forni prima di infornare il pane, imbottito con soppressata, pancetta, melanzane e quant’altro si poteva reperire in cantina e dato ai tanti nipotini riuniti per questo evento.

La manifestazione, che si terrà 5-6-7 Luglio, è organizzata dall’associazione “L’Ucciolo”, dal Comitato Festa “S. Maria delle Grazie” e dai volontari della Parrocchia, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

La festa ha un fine benefico: il ricavato infatti sarà devoluto, come già avvenuto per le passate edizioni, per il restauro del Santuario di “Santa Maria delle Grazie” di Castelvetere sul Calore.

Da due anni, l’antica usanza dei fornai castelveteresi è stata rilanciata in modo sportivo con una corsa nel nome dell’Ucciolo: e che quest’anno giunge alla sua sesta edizione: la 6^ Straucciolo (percorso agonistico) a cui hanno parteciperanno atleti provenienti da tutta Italia.

Si terrà il 7 luglio, alle ore 18:30, la gara podistica si svolgerà tra i comuni di Castelvetere sul Calore e di Montemarano, il percorso sarà di 10,6 Km.