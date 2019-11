Provincia Sant’Angelo dei Lombardi, studenti protagonisti nel weekend 14 novembre 2019

Gli studenti dell’Istituto De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi a partire da domani e per tutto il

weekend parteciperanno alla Sagra delle Sagre 2019 in qualità di ambasciatori della scuola e per

implementare la politica di integrazione fra l’istituzione scolastica e il territorio. In particolare, a

seguito di puntuale protocollo d’intesa fra l’Istituto e la Pro Loco Alta Irpinia, rappresentati dal

dirigente scolastico Gerardo Cipriano e dal presidente pro tempore dell’associazione di

Sant’Angelo dei Lombardi Tony Lucido, circa 35 studenti saranno impegnati presso il Castello degli

Imperiale, Casa Loreto e la Cattedrale per accompagnare turisti e visitatori alla conoscenza dei siti

monumentali, ma anche per illustrare l’offerta formativa della scuola, e catturare l’interesse di

nuovi studenti e genitori.

L’appuntamento della Sagra offrirà inoltre l’occasione ai ragazzi di completare il programma di

alternanza scuola- lavoro avviato lo scorso anno di concerto con il Rotary Club Hirpinia Goleto di

Sant’Angelo dei Lombardi, e confrontarsi sul campo nella promozione del territorio.

I siti storici menzionati inoltre, saranno la quinta per la presentazione dei costumi di scena

utilizzati dal laboratorio teatrale classico della scuola, curato dalle docenti Maria Marandino,

Luana Panico, Mariangela Vuolo, fra gli altri. Il laboratorio infatti, già in partenza per l’anno

scolastico in corso, partecipa all’evento con l’allestimento di una mostra dei costumi scenici in un

apposito spazio di Casa Loreto. I costumi saranno esposti e indossati, con momenti di animazione

vera e propria, per rafforzare la testimonianza delle attività laboratoriali, ma anche per valorizzare

il contesto storico e architettonico in cui si troveranno.