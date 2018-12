Ancora un furto nella casa di un sacerdote, scatta l’allarme

Avrebbero portato via del denaro e, soprattutto, l’oro dell’Addolorata particolarmente caro alla comunità di Melito per la profonda devozione alla Madonna.

Vittima del furto sarebbe stato il parroco di Melito. Il blitz nella casa di don Rocco si sarebbe consumato mentre il parroco era impegnato in chiesa per la celebrazione della santa messa. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica del furto ed il numero di persone coinvolte.

L’episodio ha scosso non poco la locale comunità, anche perchè pochi giorni fa vittima di un furto simile era stato il vicario della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, monsignor Antonio Blundo. I ladri si erano infatti introdotti nella sua abitazione dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’appartamento. Portati via circa 2mila euro, qualche orologio e diversi regali che il parroco aveva ricevuto per queste festività.