Provincia Ancora transenne di fronte al Pronto soccorso di Ariano. “Necessari interventi nel sottosuolo” 4 settembre 2019

Da quasi un mese, a seguito del cedimento dell’asfalto lungo il tratto di corso Vittorio Emanuele di fronte al pronto soccorso del Frangipane di Ariano Irpino, l’area è transennata. Di conseguenza i mezzi pesanti e il trasporto urbano non possono transitare più lungo questa arteria, utilizzando il percorso alternativo di via Maddalena-Domenico Russo.

Difficoltà evidenti anche per i residenti e per gli altri automobilisti che devono procedere lentamente e invadere gli spazi destinati alla sosta per poter transitare lungo il versante di destra in direzione di Cardito. Il Comune ha avviato delle indagini geologiche e l’assessore con delega alla viabilità, Vito De Luca fa sapere: “La questione è molto complicata. Ci sono delle cavità di circa quattro metri di profondità che comporteranno degli interventi nel sottosuolo. Non potendo avvalerci di provvedimenti d’urgenza, stiamo cercando di fare la quadra per intervenire con fondi ad hoc, ma dobbiamo prima capire bene quanti fondi destinare. Tuttavia, i tecnici del Comune stanno già operando ed entro fine settembre partiranno gli interventi”.