Ancora incendi in Irpinia: fiamme ad Avella

Ancora fiamme in Irpinia dove continua a bruciare la vegetazione. L’incendio si è sviluppato nel territorio di Avella, in località di Montegnelle Salmola. Si è reso necessario l’intervento di un elicottero per domare il rogo.

Sul posto una squadra della Protezione Civile coordinata dalla dirigente regionale Claudia Campobasso ed una squadra della SMA Campania.

Successivamente l’attenzione si è spostata nella vicina Mugnano del Cardinale per un altro incendio. Anche in questo caso è stato utilizzato l’elicottero per le operazioni di spegnimento.