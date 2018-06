Provincia “Anch’io sono la Protezione Civile”, una settimana alla scoperta della natura e del volontariato 22 giugno 2018

Torna, dopo il successo dello scorso anno, il progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”, coordinato dalla Pubblica Assistenza “R. Pascucci” Frigento – Pubblica Assistenza Gesualdo – Pubblica Assistenza Sturno, un campo scuola avventuroso ed istruttivo per 38 ragazzi e ragazze residenti nei comuni di Frigento, Gesualdo, Sturno e Villamaina. L’evento, si terrà da domenica 24 a sabato 30 giugno 2018, presso l’area Camper “Castelluccio” messa a disposizione dal Comune di Frigento.

“L’iniziativa – spiega il Presidente Pubblica Assistenza “R. Pascucci” Frigento, Sabino Gerardo Famiglietti – promossa dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, si pone l’obiettivo di far conoscere ai nostri ragazzi i principi e le attività dei volontari della Protezione Civile. I ragazzi e le ragazze, vivranno una bellissima esperienza immersi nella natura ed in completa sicurezza, costantemente seguiti da personale esperto e competente. Le tante attività in programma, la convivenza ed il pernottamento in tenda offriranno ai partecipanti una panoramica completa delle capacità e dei compiti di un volontario della Protezione Civile. Ringrazio sentitamente tutto il personale delle tre associazioni, il comitato regionale A.N.P.AS. Campania, il sindaco di Frigento e tutti coloro che hanno contribuito anche quest’anno alla realizzazione di questa iniziativa così formativa per i nostri ragazzi”.

“Durante il Campo Scuola – prosegue Famiglietti – saranno affrontate tutte le tematiche riguardanti le attività della Protezione Civile, con particolare attenzione all’educazione civica e stradale, all’antincendio boschivo, alle tecniche di primo soccorso, alla sicurezza in generale, al Bullismo-cyberbullismo e molto altro. I nostri ragazzi saranno seguiti da personale esperto e qualificato della Protezione Civile e del 118, ai quali si uniranno lezioni tenute presso i Centri INGV di Grottaminarda, dei Vigili del Fuoco di Avellino, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, che sin da ora ringrazio per la disponibilità. Non mancheranno corsi sul primo soccorso e sulle tecniche di rianimazione. Invito tutti i fruitori e le famiglie di vivere intensamente questa iniziativa, dalla quale sono certo ne usciranno

formati, più maturi e responsabili”.

Lo start up avverrà alle ore 16.30 del giorno 24 giugno 2018, presso l’area Camper “Castelluccio”,

con i saluti delle autorità e la presentazione alla stampa del Campo Scuola “Anch’io sono la

Protezione Civile”.