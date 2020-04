Attualità Analisi dei tamponi, la Regione Campania seleziona la Diagnostica Medica 29 aprile 2020

Il Laboratorio di analisi della Diagnostica Medica Malzoni di Mercogliano è stato individuato tra quelli, in tutta la Campania, ad effettuare diagnosi molecolari su tamponi clinici respiratori (oro-faringei) secondo protocolli specifici di real time PCR per SARS-COV-2. Sulla base delle prescrizioni e valutazioni dell’Unità di Crisi Regionale il laboratorio rientra nel bando, istituito dalla Regione lo scorso 15 aprile, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

“Siamo onorati di far parte di questa task force promossa dalla Regione – dicono dalla Direzione della Diagnostica Medica, parte del Network di Ricerca Clinica Neuromed – Il nostro è il contributo alla risoluzione di un problema da fronteggiare uniti, anche con l’aumento dei tamponi eseguibili sul territorio. Per noi rappresenta, inoltre, un riconoscimento al lavoro fatto nel corso degli anni e all’impegno profuso nell’ottica dell’aggiornamento tecnologico della struttura e in particolare del laboratorio di medicina molecolare”.

Il Laboratorio analisi della Diagnostica Medica è organo comune di rappresentanza della Rete Network Biodiagnostica Montevergine Malzoni di cui fa parte anche il Laboratorio della Clinica Trusso Cardiomed di Ottaviano, accreditato e autorizzato per l’attività ambulatoriale extra-ospedaliera di medicina di laboratorio come laboratorio di base. La rete esegue oltre 300.000 test diagnostici all’anno.

Il laboratorio utilizza procedure di estrazione virale per HPV test e per patogeni sessualmente trasmessi. I test clinici che si avvalgono di metodica PCR vengono eseguiti in un ambiente dedicato. Partecipa a programmi di monitoraggio dei test diagnostici molecolari VEQ che integra per i test Covid, impegnandosi ad inviare periodicamente al Centro di Riferimento Regionale, l’Istituto Cotugno di Napoli, almeno dieci campioni settimanali.

Il punto di prelievo è presso la sede del laboratorio di Mercogliano. Per assicurare un percorso esclusivo ai soggetti potenzialmente infetti è stata allestita una tendostruttura attrezzata in cui un infermiere e un biologo provvedono a raccogliere dati anagrafici e anamnestici ed i campioni Biologici da analizzare.

Punto di prelievo anche presso la Clinica Trusso Cardiomed di Ottaviano, che accoglie un presidio Covid in convenzione con la Regione Campania e pertanto dispone già di un percorso dedicato per soggetti potenzialmente infetti.

Il laboratorio analisi è in grado di assicurare l’esecuzione di 200 test al giorno all’interno di esso è stata identificata un’area dedicata alla lavorazione dotata di cappa biologica adibita ad uso esclusivo dell’elaborazione dei campioni Covid.

L’attività di medicina di laboratorio e del laboratorio generale di base avviene nei settori specializzati di chimica clinica immunoterapia, microbiologia, ematologia, virologia con PCR, cistoistopatologia e genetica con PCR, grazie anche all’ausilio di attrezzature di ultima generazione nonché di personale specializzato.

Il Laboratorio analisi è sito presso la Diagnostica Medica di Mercogliano, struttura polispecialistica che recentemente ha completato l’ammodernamento strutturale e l’implementazione di tecnologie all’avanguardia con la presenza di eccellenti professionisti.