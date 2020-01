Attualità Provincia Amos Partenio e Avis a Grottolella il 29 Gennaio per giornata di prevenzione e di solidarietà 25 gennaio 2020

Mercoledì 29 gennaio, presso i locali del comune di Grottolella si terrà una giornata di prevenzione medica gratuita, iniziativa organizzata dalla Associazione Amos Partenio con il patrocinio del Comune di Grottolella, in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità e l’Avis di Avellino. Durante la giornata saranno presenti il Dottore Carlo Iannace , Il Dottore Giuseppe Amaturo, i quali effettueranno visite senologiche, Il Dottore e Dentista Emanuele Quattrochi , e il Dottore e Audioprotesista Nicola Topo. Le prenotazioni delle visite potranno essere effettuate a partire dalle ore 16 e 30 dello stesso giorno presso i locali del Comune esibendo un valido documento di identità e la tessera sanitaria per consentire la regolare registrazione prima di poter effettuare le visite.

Inoltre durante tutto il pomeriggio in Piazza Municipio, a partire dalle 17 in poi, saranno presenti gli operatori dell’Avis di Avellino per la raccolta e donazione del sangue.

“Siamo davvero contenti ed onorati di poter ospitare medici e professionisti che da anni si dedicano alla professione medica con dedizione, altruismo, amore e passione autentica. La giornata di prevenzione medica, rappresenta per la nostra comunità, un evento importante nel campo della prevenzione e della tutela della salute dei nostri cittadini. Ringrazio in anticipo l’Amos Partenio, la Presidente Carmelina Di Grezia, i Dottori Iannace, Ammaturo, Quattrocchi e Topo per aver accettato il nostro invito. Infine ringrazio gli operatori dell’Avis di Avellino, i quali saranno presenti con il loro camper, e invito i tanti donatori presenti in zona e non solo, a partecipare a questa bellissima giornata di prevenzione medica e di solidarietà”– dichiara il Vicesindaco di Grottolella delegato alle politiche sanitarie e tutela della salute Dott. Marco Grossi.