Avellino “Amore… Passione”, i tanghi di Astor Piazzolla per festeggiare San Valentino 13 febbraio 2019

Per “InnaMORAti della Musica 2019”, in occasione di San Valentino l’Associazione “Igor Stravinsky” di Avellino ha organizzato un concerto dedicato all’ “Amore… Passione”: protagonista sarà il Duo Scarponi-Michelini (violoncello e pianoforte) che interpreterà musica di Astor Piazzolla.

Dai 3 tanghi per pianoforte e violoncello a Libertango, dal famosissimo Oblivion al malinconico Adios Nonino, per concludere con Le Grand Tango, il Duo ci farà viaggiare nella meravigliosa Argentina attraverso la sensualità del Tango.

Il concerto si terrà nella Sala delle Arti a Manocalzati, sede dell’Associazione Igor Stravinsky, alle ore 18, con ingresso a partire dalle ore 17.30. Costo del biglietto euro 7,00 (gratuito under 18).

Moira Michelini debutta al teatro “G.Verdi” di Terni nel 1987 e da allora svolge una intensa attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche in Italia e all’estero: Germania, Spagna, Francia, Belgio, Austria, Portogallo, Svizzera, Malesia, Argentina e Giappone.

Numerose le sue collaborazioni con orchestra, tra le quali ricordiamo: l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Malesia, l’Orchestra di Stato della Romania, l’Orchestra Sinfonica di Buenos Aires, l’Orchestra del Conservatorio di Liegi, l’Orchestra BonnerJugend di Bonn, l’Orchestra Sinfonica della Murcia, l’Orchestra da camera “I Solisti di Perugia”.

Si è esibita in numerosi Festivals Musicali, suonando in prestigiose sale tra le quali: Monaco, “Sala Gasteig”, Parigi “Eglise S.Merry”, Sala del Conservatorio di Liegi, Museo delle Belle Arti di Buenos Aires, sala “Leopold Mozart” e “Wiener Sall”, Mozarteum di Salisburgo, Teatro Nazionale “Istana Budaya” di Kuala Lumpur, Sala dei Notari di Perugia, ottenendo ovunque ampi consensi di pubblico e di critica.

Ha partecipato inoltre al: Festival RAI Internazionale Umbriafiction TV, Festival Valentiniano 2001 dove ha inciso un Cd-Live del Concerto in Fa di G.Gershwin per pianoforte e orchestra, Festival di Musica del Mediterraneo di Murcia, Festival di piano “Sant Pere de Rodes” Girona, Stagione dei Concerti di Piazza Navona (Roma) ecc.

Ha registrato per la RAI-TV ed è regolarmente invitata come membro, in giurie di Concorsi Pianistici. Nel 1998 ha inciso un CD con sonate di D.Scarlatti e dello spagnolo A.Soler esposto al Salone Internazionale della Musica di Parigi del 2001. Nel gennaio 2006 ha inciso un altro CD-Live delle Quattro Stagioni di Astor Piazzolla con l’Orchestra Ensamble Metamorfosi. E’ la Direttrice Artistica dell’Associazione Araba Fenice di Terni.

Da oltre dieci anni suona insieme al violoncellista Ivo Scarponi, diplomato in violoncello nel 1992 con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “F.Morlacchi” di Perugia, membro fondatore del Quintetto Scarponi, con il quale ha suonato per le maggiori associazioni concertistiche Italiane.

Ha tenuto concerti sia come solista, che in famosi complessi cameristici (Solisti Aquilani, Gruppo Musica d’Oggi ) in Italia e all’estero (Messico, Spagna, Austria, Germania, Giappone). E’ stato primo violoncello di varie Orchestre: Camera del’Umbria, Camerata del Titano di S.Marino, Simphonia Perusina, Sinfonica di Terni).