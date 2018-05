Amministrative: spunta l’ipotesi Rotondi per il centrodestra

Marco Grasso – E’ il fine settimana decisivo per il centrodestra. L’obiettivo è trovare un nome in grado di mettere tutti d’accordo all’interno di una coalizione da troppo tempo in fibrillazione. In pole position resta Giovanni D’Ercole che anche a Irpinianews ha ribadito la sua ferma volontà di candidarsi a sindaco, senza escludere neanche l’ipotesi estrema di correre da solo.

La sua candidatura, come noto, è sostenuta da una parte della coalizione, ma non da tutto il centrodestra. A partire da Forza Italia che sul nome di D’Ercole ha sempre espresso qualche perplessità. Anche per questo negli ultimi giorni si sarebbe fatto un tentativo per Cosimo Sibilia, ma la missione sembrerebbe impossibile. Il deputato di Mercogliano non avrebbe alcuna intenzione di scendere in campo per le amministrative. L’ipotesi resterebbe ancora aperta, ma il buon esito appare decisamente improbabile.

Qualche spiraglio in più l’avrebbe invece aperto il parlamentare irpino Gianfranco Rotondi che, nonostante viva ormai da anni a Milano, ha sempre mantenuto un collegamento stretto con Avellino. La sua candidatura potrebbe davvero mettere tutti d’accordo, anche se sembra decisamente difficile che il parlamentare, riconfermato alle elezioni del 4 marzo come capolista nel collegio proporzionale Abruzzo 1, possa decidere di accettare la sfida e buttarsi nella mischia delle amministrative.

Anche in questo la trattativa resta aperta, alimentata dagli esponenti locali del centrodestra più vicini all’ex ministro del Governo Berlusconi. Se l’ipotesi D’Ercole non dovesse trovare tutti d’accordo e, soprattutto, non dovesse incassare il sì definitivo di Roma, servirebbe un nome davvero forte per chiudere la partita e organizzare al meglio la corsa verso il voto del 10 giugno.

Il tempo stringe e il centrodestra irpino ha bisogno di chiudere il cerchio al più presto. C’è ancora una settimana per presentare le liste, ma l’impressione è che il week-end che si è appena aperto sia quello giusto per trovare l’intesa sul nome del candidato sindaco.