Politica Amministrative Montoro, Giaquinto a Misciano si confronta con i cittadini 18 maggio 2019

Al palco ha preferito il confronto diretto con gli elettori. Alla frazione Misciano il candidato sindaco al comune di Montoro Girolamo Giaquinto ha voluto parlare con i cittadini “occhi negli occhi”. Un modo per marcare una inversione di tentenza rispetto al passato: “addio alla politica dell’io, dell’uomo solo al comando. Montoro rinascerà con la politica del ‘noi’, del coinvolgimento di tutti i cittadini” – ha spiegato Giaquinto.

Ed ancora. “La nostra Montoro è tanto importante quanto la si riesce a proiettare in una visione ultra municipale.

In dinamiche politiche provinciali e regionali dove questo territorio merita di essere. Se si eccettua, però, la mia esperienza come consigliere provinciale la nostra città, il nostro territorio è fuori da questa visione ultra municipale”.

“Ed a chi vorrebbe misurare la mia campagna elettorale comunale con la mia presenza in Provincia dico di porre questa domanda agli oltre cinquemila voti ponderati dati da amministratori e sindaci dell’intera provincia di Avellino che hanno ritenuto me meritevole e capace di essere un amministratore provinciale”.

“Il problema – continua Giaquinto – non è quello che faccio io. Il problema è chi è stato capace di dissipare l’attenzione che Montoro aveva conquistato dopo la fusione relegando la nostra città ad un ruolo assolutamente marginale nello scacchiere provinciale. Il vero problema è come si è riusciti ad isolare questo territorio. E’ stata ripetutamente bocciata la capacità di questa amministrazione di accreditare propri rappresentanti in circuiti che vadano oltre il territorio comunale”.

“Se avessi voluto fare delle scelte – basate sui risultati delle Provinciali e su logiche strettamente politiche -avrei potuto puntare ad una candidatura alle regionali. Non l’ho fatto e non lo faccio perchè prima di tutto viene la mia Montoro, la nostra Montoro che deve tornare protagonista della politica provinciale e regionale. Ed è per questo che ci siamo ritrovati per dare vita ad un nuovo progetto per costruire una Montoro più unita, più grande, più forte”.

Questi intanto i prossimi appuntamenti elettorali in agenda. Alle 21.00 di sabato 18 maggio ci si ritroverà alla frazione Borgo di Montoro.

Domenica 19 maggio banchetti informativi alla frazione Piano, Torchiati, Preturo, Borgo, Piazza di Pandola, Banzano e San Pietro. Dalle 10.30 alle 12.00 il candidato sindaco Girolamo Giaquinto ed i candidati alla carica di consigliere comunale incontreranno i cittadini per dialogare con loro e per illustrare il programma.