Amministrative Irpinia 2019: lo scrutinio in tempo reale e i primi verdetti

La lunga attesa è finita: concluso lo scrutinio per le Elezioni Europee, nelle 45 municipalità irpine chiamate a rinnovare i rispettivi Consigli Comunali si passa allo spoglio delle schede blu, quelle rimasta da parte per più di 12 ore in attesa di essere vagliate. L’affluenza, come già detto, per le Amministrative è stata alta in Irpinia: oltre il 65%, con picchi ad Avellino città e ad Ariano anche del 70%. Eletto anche il primo sindaco in provincia: si tratta di Luigi De Nisco, che ottiene il terzo mandato da primo cittadino a Venticano.

DI SEGUITO I DATI AGGIORNATI IN TEMPO REALE COMUNE PER COMUNE E I PRIMI VERDETTI.

In rosso i sindaci eletti

** al ballottaggio

AVELLINO

Luca Cipriano (MaiPiù, Avellino+, Laboratorio Avellino e Partito Democratico)

Gianluca Festa (W la Libertà, Davvero, Vera Avellino, Ora Avellino)

Ferdinando Picariello (Movimento 5 Stelle)

Bianca Maria D’Agostino (Lega)

Dino Preziosi (La Svolta Inizia da Te, Forza Italia)

Massimo Passaro (I Cittadini in Movimento)

Amalio Santoro (Si Può)

ARIANO IRPINO

Domenico Gambacorta (Per Ariano Gambacorta Sindaco, Ariano di Tutti, Orizzonti Popolari-Pro Civitate, Forza Italia, Udc, Fratelli d’Italia)

Gino Cusano (Lega)

Enrico Franza (Ariano Futura con Enrico Franza, Partito Democratico-Progressisti e di Sinistra)

Mario Iuorio (Movimento 5 Stelle)

Anselmo La Manna (ArianoVa)

MONTORO

Mario Bianchino (Montoro Democratica)

Girolamo Giacquinto (Insieme per Montoro, Agorà, Nova Montoro, Montoro è Libertà)

Silvia Romano (Movimento 5 Stelle)

ALTAVILLA IRPINA

Mario Vanni (Liberi per Altavilla)

Alberico Villani (Rinascita Altavillese)

BISACCIA

Marcello Antonio Arminio (Lista Civica Oltre l’Orizzonte)

Franco Arminio (Noi con Bisaccia)

BONITO

Giuseppe De Pasquale (Progetto comune per Bonito)

Pippo D’Alessio (Rilanciamo Bonito)

CANDIDA

Fausto Picone (Insieme per Candida)

Domenico Vega (Proposta Civica per Candida – Lista Civetta)

CARIFE

Antonio Manzi (Il Campanile)

Maria Eugenia Capobianco (Lista per Carife)

CASSANO IRPINO

Salvatore Vecchia (Cassano Vecchia Passione)

Michele Carbonara (Lista Civetta)

CASTELBARONIA

Felice Martone (Uniti per Castello)

Fabio Montalbetti (Viva)

CASTELVETERE SUL CALORE

Giovanni Romano (L’Aurora)

Generoso Moccia (Ripartiamo)

CESINALI

Dario Fiore (Lo Stemma)

Giovanni Frulio (Giovani per la Valle del Sabato)

CHIUSANO SAN DOMENICO

Carmine De Angelis (Chiusano Bene Comune)

Antonio Candella (Siamo Chiusano)

CONTRADA

Filomena Del Gaizo (Per Contrada)

Pasquale De Santis (Insieme per Contrada)

GROTTAMINARDA

Angelo Cobino (Il Gallo)

Rocco Lanza (Grotta Bene Comune)

GROTTOLELLA

Adriana Guerriero (Democratici per Grottolella)

Antonio Spiniello (Grottolella riparte)

MELITO IRPINO

Michele Spinazzola (Democrazia e processo per Melito)

Michele Peluso (Per il Bene Comune – Lista Civetta)

MERCOGLIANO

Vittorio D’Alessio (Io Scelgo Mercogliano)

Modestino Gesualdo (Noi per Mercogliano)

Giuseppe Graziano (Movimento 5 Stelle)

MIRABELLA ECLANO

Giancarlo Ruggiero (Uniti per Mirabella)

Oreste Cirillo (Movimento 5 Stelle)

MONTECALVO

Mirko Iorillo (Obiettivo comune)

Giuseppe De Cillis (Consenso Civico Montecalvo Futura)

Gianni Iorio (Unione Popolare)

Rosa Caccese (Montecalvo nel Cuore)

MONTEFUSCO

Carmine Gnerre (Insieme per Montefusco)

Gaetano Zaccaria (Lista Bilancia)

Maurizio Mostacciuolo (Comincia)

Domenico Magnaiello (Prima Montefusco)

MONTELLA

Rino Buonopane (Bene Comune Centrosinistra)

Carmine Musano (Lista Civica per il Cambiamento)

MONTEMILETTO

Agostino Frongillo (Liberamente per Frongillo)

Massimiliano Minichiello (Proposta Concreta)

MORRA DE SANCTIS

Maria Concetta Di Santo (Uniti per Morra)

Vincenzo Di Sabato (Orgoglio Morrese)

MOSCHIANO

Angelo Mazzocca (Sempre uniti per Moschiano)

Rosario Addeo (Moschiano Prima di Tutto)

NUSCO

Ciriaco De Mita (L’Italia è Popolare)

Francesco Biancaniello (Ricominciamo da Nusco)

PAROLISE

Domenico Tangredi (Progetto Futuro)

Domenico Saraceno (Partito Valore Umano)

Rocco Lerro (Insieme per Parolise la Svolta)

Francesco Ruggiero (Italia Reale)

Antonio Ferullo (Parolise la nostra forza)

PATERNOPOLI

Pasquale Iannuzzo (Direzione Paternopoli)

Salvatore Cogliano (Paternopoli Comunità)

SALZA IRPINA

Gerardo Iandolo (Uniti per non dimenticare le nostre origini)

Luigi Cella (Insieme per Salza)

SAN MICHELE DI SERINO

Michele Boccia (Noi)

Emma De Feo (Svolta Comune)

Gianfranco Oliva (Partito Democratico)

SAN NICOLA BARONIA

Giuseppe Moriello (Insieme per San Nicola Baronia)

Gaetano De Leo (La Colomba – Lista Civetta)

SAN SOSSIO BARONIA

Giovanni Contardi (Il Quadrifoglio)

Gerardo Del Vecchio (Il Campanile – Lista Civetta)

SANT’ANDREA DI CONZA

Pompeo D’Angola (Lista Pompeo D’Angola)

Giuseppe Mastrodomenico (Il Paese – Lista Civetta)

SANTA LUCIA DI SERINO

Francesco Discepolo (Cisterna Vitae)

Ottaviano Vistocco (Luciani 4.0)

SANTA PAOLINA

Danilo Iacobacci (Rinascita)

Rino Ricciardelli (Centrosinistra per Santa Paolina)

Clelia Gambino (Rinnovamento Civico)

SAVIGNANO IRPINO

Oreste Ciasullo (Lista Arcobaleno Insieme per Savignano)

Fabio Scarpone Della Marra (Noi Per Savignano)

TAURANO

Salvatore Maffettone (Due Colombe)

Michele Buonfiglio (Uniti per Cambiare)

TAURASI

Gerardo Picariello (Taurasi Unita)

Antonio Tranvaglia (Taurasi Viva)

TORRIONI

Ivano Manno (Italia agli Italiani)

Virgilio Donnarumma (Torre)

Simone Mangiapelo (Bilancia)

Annamaria Oliviero (Il Germoglio)

TREVICO

Nicolino Rossi (Trevico in Movimento)

Giuseppe Solimine (Uniti per Trevico)

Pietro Garofalo (Un’altra pagina Trevicani)

TUFO

Nunzio Donnarumma (Tufo il bene continua)

Annarita Oliviero (Siamo Tufo)

Gerardo Bergamasco (Cambiamenti per Tufo)

Fabrizio De Guglielmo (Il Grappolo per Tufo)

VALLESACCARDA

Franco Archidiacono (Liberamente Insieme per Unire)

Michelangelo Mariello (Il Tiglio)

VENTICANO

Luigi De Nisco (Uniti per Unire)

VILLANOVA DEL BATTISTA

Raffaele Panzetta (Siamo Villanova)

Giovanni Ottaviano Raffaele Iorizzo (Villanova Insieme per il Futuro)

ZUNGOLI

Gianni Raffa (Zungoli Cambia)

Paolo Caruso (L’orologio per Zungoli)