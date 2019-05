Politica Amministrative ed Europee: il bilancio di Santaniello per il PD 28 maggio 2019

“Sono felice per i risultati alle amministrative e alle europee. Felice perché in alcune realtà abbiamo sindaci in continuità, in altre abbiamo grandi novità. – così si esprime Roberta Santaniello, presidente Assemblea Provinciale PD – i risultati straordinari nel Vallo di Lauro, a Moschiano con il neo sindaco Rosario Addeo e la sua squadra, a Taurano con lo straordinario risultato del sindaco Maffettone che con la sua continuità ci permetterà di lavorare per dare sempre più risposte. A Mercogliano, la vittoria di D’Alessio testimonianza che le belle proposte, giovani e innovative portano differenza. Così come a Contrada, dove grazie all’apporto degli amici di sempre, grazie alla sua determinazione ,Pasquale de sanctis fa una differenza evidente. A Franco Arcidiacono, a vallesaccarda un augurio di buon lavoro in una realtà Florida e viva. Montella lo straordinario risultato di Rino Buonopane e del Pd sono segnali fortissimi. Ancora auguri ai sindaci Paolo Caruso, Zungoli, e Luigi di Nusco , Venticano ,Angelo Cobino a Grottaminarda e Giuseppe de Pascale a Bonito. A Mario Bianchino, i complimenti per una campagna elettorale che comunque ha dato prova e testimonianza di forza nonostante il risultato non favorevole.