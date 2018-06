Politica Amministrative, domani il tour nelle periferie di Cipriano 1 giugno 2018

“Basta quartieri dormitorio. Ci sono periferie di Avellino, come Contrada Quattrograna, Picarelli, Ferrovia, che sono completamente abbandonate a se stesse.

Non basta realizzare alloggi per dare dignità a questi quartieri. Bisogna restituirgli una nuova centralità. Avellino deve essere una città dove non ci sono cittadini di serie A e di serie B”.

Così Luca Cipriano candidato sindaco della lista ‘Mai Più’ domani (sabato 2 giugno) farà un tour nei quartieri di Avellino.

Dopo la tappa che terrà al Mercato di Avellino (ore 10.30), insieme ai candidati al Consiglio Comunale, il giro proseguirà in mattinata a Rione Parco (11.30) e Borgo Ferrovia (12.30).

“Bisogna immaginare – prosegue – una nuova visione di città riconnettendo questi quartieri al cuore di Avellino. Mai Più case distrutte e abbandonate, Mai Più l’amianto sui tetti che si sgretolano, Mai Più erba fin dentro le abitazioni infestate da animali.

Le periferie sono abitate da persone che meritano dignità e rispetto. E non sono un serbatoio di voti da cui attingere solo in occasione delle elezioni, per poi dimenticarsene e lasciare la gente nel degrado”.

Il tour proseguirà, poi nel pomeriggio, dove Cipriano incontrerà i residenti di Quattrograna (15.30), San Tommaso (16.30), Rione Mazzini (17.30) e Parco Castagno (18.30).