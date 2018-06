Amministrative, De Conciliis: “Ballottaggio anomalo. Accordo con M5S? Prematuro dirlo ora”

“Non si può nascondere la delusione. Ci aspettavamo un risultato più lusinghiero per il centrodestra. Mentre tutta Italia decide che il centrosinistra è ormai in una posizione archiviata, residuale, terza, qui ad Avellino il binomio De Mita- Mancino si gioca un’altra possibilità.

Credo che per migliorare una città bisogna cambiare. Se Avellino non vuole cambiare, molto probabilmente, non vuole migliorare. Avevamo proposto, a partire dal candidato sindaco, tutte persone giovani pronte, attraverso progetti e contenuti concreti, a realizzare un vero rinnovamento. Siamo scesi in campo mostrando i nostri ideali e le idee del ‘Nuovo Corso’ di Avellino in cui ci credevamo senza alleanze con altri partiti “.

Ettore De Conciliis, segretario regionale del Movimento Nazionale per la Sovranità, all’indomani della corsa alle urne in città commenta l’esito elettorale. Sicuramente la delusione è tanta ma una consolazione c’è: “L’esordio della Lega alle comunali non mi sembra male, un nostro consigliere entrerà a Palazzo di città, per altro voglio dire che la componente sovranista e di destra è più che significativa e questa debacle anche se non ci rende contenti è comunque un’amara consolazione”

Per De Conciliis il ballottaggio a cui vanno incontro i cittadini è più che anomalo “anche se Vincenzo Ciampi dovesse vincere non avrebbe una maggioranza autonoma. Per poter vincere bisogna mettere d’accordo tutte le opposizioni presenti che vanno dalla Arace fino alla Lega e, bisognerebbe fare un po’ di scouting politico del centrosinistra”.

E’ scontato che un accordo con il centrosinistra è impossibile. “Con Pizza sicuramente no. Con i 5 stelle, è prematuro parlarne ora. Poi per fare un accordo bisogna almeno essere in due, oggi non è il caso di parlarne”.