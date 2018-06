Politica Amministrative, Cipriano presenta i primi due assessori: “Guideranno due settori strategici” 4 giugno 2018

Si apre una settimana decisiva per la prossima amministrazione e Cipriano, come annunciato, tiene fede alla promessa e presenta alla città i primi due assessori della sua giunta. Si tratta di due tecnici con grandi competenze in settori strategici per il governo della città che entreranno a far parte della nuova squadra di governo.

La conferenza stampa di presentazione dei due profili è prevista per domani, 5 giugno 2018, alle ore 10 presso il comitato elettorale della lista Mai Più di piazza Libertà n°11 (palazzo Testa)

“Come avevo annunciato, a riprova della mia totale autonomia di pensiero che proseguirà anche dopo la mia eventuale elezione a sindaco della città di Avellino, ho deciso di coinvolgere due professionisti di altissimo profilo che hanno dimostrato qualità amministrative e strategiche.

Due nomi autorevoli riconosciuti e accreditati in ambito regionale in grado di imprimere una svolta in settori strategici per la macchina amministrativa“.