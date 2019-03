Politica Amministrative 2019, Galdieri (Pd): “Le elezioni a Montoro siano terreno di confronto per il bene comune” 8 marzo 2019

“Oggi il Partito Democratico ha un suo leader votato dalla base democratica, Nicola Zingaretti ha basato la sua leadership su parole chiave quali Unità e Rinnovamento, ma soprattutto ha lanciato la piattaforma di Piazza Grande per dimostrare in primis la necessità di rimettere i territori e le persone al centro di qualsiasi azione politica e nello stesso momento di immaginare un’azione politica che anche se su una connotazione chiara possa andare fuori dai confini limitanti del partito stesso” così Alfredo Galdieri, segretario del Pd di Montoro, commenta i risultati delle primarie del Pd di domenica scorsa.

“Ora tocca a noi – prosegue – segretari locali e dirigenti intermedi, tocca ad ogni singolo tesserato dare concretezza alla nuova idea di partito che ha riscosso tanto consenso a livello nazionale e anche nel nostro circolo di Montoro. Si chiude la fase dell’individualismo e del personalismo si deve chiudere la fase dei burocrati del voto e aprire una nuova fase. Questa linea va messa in pratica in momenti importanti per le comunità quali possono essere le elezioni amministrative che interesseranno le comunità tra cui anche e soprattutto Montoro”.

“Osservo – spiega Galdieri – da qualche mese come leader di vari gruppi o solitari propongono la propria candidatura, si sente parlare di liste e candidati ma non di programmi e idee. C’è necessità di ricompattare l’idea di sinistra e non lo si può fare meramente intorno a nomi di qualsiasi spessore essi siano o consenso elettorale ma intorno ad una idea comune di visione programmatica del territorio in un rinnovamento non solo anagrafico ma nei modi di fare e di pensare; solo dopo si può pensare a nomi e strategie”.

“Vi è stata – chiosa il segretario – una fase di staticità del nostro circolo legata soprattutto alle primarie del nostro partito che ne ha definito la linea programmatica, da segretario di circolo e giovane innamorato della mia terra ho l’intenzione di seguire tale strada mettendo al centro Montoro e il Bene Comune, nei prossimi giorni ne parleremo nel nostro direttivo e immagino un partito aperto con incontri pubblici aperti a tutte le forze politiche e a tutti coloro che vorranno contribuire a dare un’idea di sviluppo del nostro territorio con al centro ogni singolo cittadino”.

“Le elezioni non devono rappresentare un terreno di scontro ma un terreno su cui confrontarsi per il bene della nostra comunità e non sull’egoismo. L’appello sarà rivolto a tutti coloro che hanno voglia di una sfida di idee e non di voti, a tutti coloro che pur basando le radici nel passato hanno voglia senza alcun limite di proiettarsi verso il futuro, il futuro della nostra comunità e non della casata di turno. Chi sarà presente deciderà di accettare un appuntamento con la storia, chi assente vorrà semplicemente continuare sulla strada del personalismo” conclude Galdieri.