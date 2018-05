Avellino Amministrative 2018: gli orari per ottenere il rilascio delle tessere elettorali 29 maggio 2018

In vista delle prossime elezioni amministrative del 10 giugno 2018, gli elettori sono invitati a verificare sin da ora se siano in possesso della tessera elettorale, al fine di rivolgersi tempestivamente all’ufficio elettorale comunale, in caso di smarrimento oppure per chiedere il rinnovo della stessa per l’esaurimento dei diciotto spazi destinati alla certificazione del voto, per ottenerne il duplicato od il rinnovo, evitando affollamenti nei giorni prossimi alla votazione e per usufruire essi stessi di un servizio più rapido e funzionale.

Il duplicato della tessera elettorale verrà rilasciato, previa domanda dell’interessato, corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art.4, comma 6, del d.p.r. n.299/2000, come ribadito dalla circolare prefettizia n.2768/s.e. del 4.05.2018.

Per il rilascio oppure per il rinnovo della tessera elettorale gli elettori potranno recarsi presso lo sportello n.1 dei servizi demografici sito in piazza del popolo.

Nella settimana che precede il giorno delle elezioni, l’orario di apertura dello sportello è il seguente:

– dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30

– il martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle 15,30 alle 17,00.

Nella settimana delle elezioni l’orario di apertura dello sportello è il seguente:

Lunedì 4 giugno 8.30 – 12.30

Martedì 5 giugno 8.30 – 12.30 15.30 – 17.00

Mercoledì 6 giugno 8.30 – 12.30

Giovedì 7 giugno 8.30 – 12.30 15.30 – 17.00

Venerdì 8 giugno 9.00 – 18.00

Sabato 9 giugno 9.00 – 18.00

Domenica 10 giugno 7.00 – 23.00