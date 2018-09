Attualità Amdos, giornata di prevenzione a Monteforte in attesa della Camminata Rosa 15 settembre 2018

Un altro pomeriggio dedicato alla prevenzione ieri nel comune di Monteforte. L’Amdos Mercogliano ha organizzato gli ambulatori per le visite gratuite con diversi specialisti. Sono intervenuti i senologi Carlo Iannace e Danilo Palmieri, il dentista Emanuele Quattrocchi, l’audioprotesista Nicola Topo, il cardiologo Pasqualino Raviele, il posturologo Alfredo Trocciola, la dottoressa Carmen Napolitano per la misurazione della glicemia, e la nutrizionista Giuseppina Arianna.

Hanno partecipato anche i volontari dell’Avis di Avellino ai quali vanno i ringraziamenti dell’Amdos Mercogliano.

“Grazie come sempre ai medici per il loro operato e alle ragazze di Cura Te Stesso per la collaborazione. Un ringraziamento speciale al sindaco di Monteforte Costantino Giordano, all’amministrazione comunale e alla signora Maria Borriello per la splendida accoglienza che ogni volta riservano all’Amdos Mercogliano. E a tutti coloro che hanno aderito alle visite specialistiche, credendo sempre più nell’importanza della prevenzione”.

L’Amdos vi dà appuntamento domenica 23 settembre per la quinta edizione della Camminata Rosa che, come ogni anno, partirà da Viale San Modestino a Mercogliano per arrivare ad Avellino dove si terranno la Santa Messa alla chiesa del Rosario e l’emozionante lancio dei palloncini rosa. Per il calendario con gli appuntamenti domenicali e infrasettimanali con la prevenzione, consultare le pagine Facebook Amdos Campania e Amdos Mercogliano.