Provincia Ambiente e risparmio energetico, Chiusano all’avanguardia 9 novembre 2019

Ambiente e risparmio energetico, Chiusano all’avanguardia. Sono stati finanziati dalla giunta comunali i lavori di riqualificazione dell’isola ecologica di Pigno-Covaro e di efficientamento energetico comunale.

L’efficientamento energetico, già in corso, riguarderà diverse zone del paese con estensione anche nelle contrade tra cui via Toppolillo, vicolo Cataldo, Palazzo De Francesco, Piano Giardino, Via Carpino, Via Orto Cirillo, via Pigno Covaro con un risparmio di oltre il 50% della spesa corrente a valere sui fondi Pon.

Per l’ambiente saranno investiti quasi 130 mila euro utilizzati per migliorare la raccolta dei rifiuti: compostiere di comunità, nuovi mezzi elettrici, compattatori, box -presse, selezionatori rifiuti, box addetti alla raccolta, struttura coperta per logistica, compostiere di nuova generazione.

Nel comune sarà realizzato un mini-impianto fortemente innovativo, chiamato “SmartComp” con cui si aprirà la stagione del trattamento dei rifiuti organici a chilometro zero. SmartComp funzionerà utilizzando una rivoluzionaria tecnologia sensoristica, che trasformerà sul posto i cosiddetti rifiuti umidi in compost, grazie a un processo aerobico con il quale in 90 giorni tutto si trasforma in un prezioso fertilizzante.

Inoltre, dopo l’acquisto di Glutton – unica macchina elettrica presente in Irpinia – si costituirà un nuovo parco mezzi con emissione ridotta di gas nocivi, altamente performante e compatibile con l’ambiente.

Tutto ciò, insieme ad un nuovo piano rifiuti, farà di Chiusano il leader per costo pro-capite di rifiuti. Attualmente, con circa 2300 abitanti, il Comune ha un costo massimo di 200 mila euro annui di gestione dei rifiuti mentre la media in Irpinia dei comuni è di 300 mila euro per 1500 abitanti.

“Investire nel rispetto dell’ambiente significa salvare il nostro futuro” ha commentato soddisfatto il sindaco Carmine De Angelis.