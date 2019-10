Avellino Primo Piano Si alza il sipario al Gesualdo: c’è Fiorella Mannoia 10 ottobre 2019

È conto alla rovescia per il concerto di Fiorella Mannoia che, sabato 12 ottobre, aprirà la nuova

stagione del Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino.

C’è grande attesa per la performance della cantautrice romana che replicherà il suo spettacolo

domenica 13 ottobre alle 18.

L’appuntamento musicale apre una stagione che si annuncia ricca di novità e di appuntamenti

imperdibili per il pubblico avellinese e campano. La campagna abbonamenti ( che si chiuderà con il

primo appuntamento del 12 ottobre) di tutte le rassegne della stagione 2019/2020, Grande Teatro,

Teatro Civile e Danza procede infatti spedita, così come la vendita dei tagliandi dei singoli spettacoli.

Ancora disponibili i biglietti per il concerto della Mannoia e per le esibizioni di Francesco Renga e di

Massimo Ranieri, i due attesissimi eventi “fuori Cartellone”.

Per i “vecchi” abbonati del cartellone Teatro e Comicità c’è tempo fino a giovedì 10 ottobre per la

sottoscrizione delle nuove tessere, da venerdì, poi, si aprirà la campagna per i nuovi

abbonamenti.

E’ stato intanto rinviato a dicembre lo spettacolo “Con tutto il cuore” con Vincenzo Salemme. La

commedia del popolare attore napoletano, prevista in un primo momento a fine ottobre, è infatti

slittata al 26 dicembre ore 18 e 27 dicembre ore 21.

Ricco e curatissimo il cartellone del buon umore che prevede anche le performance di Alessandro

Siani con il suo “Felicità Tour”, di Lello Arena con “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta, di Carlo

Buccirosso con la divertente commedia “La rottamazione di un uomo perbene” e di Massimo Lopez

e Tullio Solenghi con la Jazz Company.

Completano il cartellone “Tradizione e Comicità” la Cantata dei Pastori di Peppe Barra e le

performance di Biagio Izzo e Ale e Franz. In calendario anche la commedia “dimagrante”

interpretata da quattro donne, Rossella Sbrescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela

Sardo.

Per info e prenotazioni:

biglietteria del Teatro Comunale Carlo Gesualdo, Piazza Castello – Avellino

martedi e mercoledì dalle 10 alle 13, giovedì, venerdì e sabato 10.00- 13.00/17.00-20.00

Associazione C.T.R.C Teatro Pubblico Campano Centro Direzionale is.F/11 80143 Napoli

Tel. 0817345210-Fax 0817345215 www.teatropubblicocampano.com; e-mail:

ufficiostampa@teatropubblicocampano.com – info@teatropubblicocampano.com

Madrigalia: CARBOT SRLS – Avellino ufficiostampa@teatrocarlogesualdo.it Tel. 0825 781898

Domeniche e nei giorni festivi di spettacolo apertura due ore prima dell’inizio spettacolo

t/ 0825.771620 / m/ 389.2932553

e-mail: biglietteria@teatrocarlogesualdo.it

sito internet: www.teatrocarlogesualdo.it – info@teatrocarlogesualdo.it

www.teatropubblicocampano.com – info@teatropubblicocampano.com