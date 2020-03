Attualità Alto Calore, uffici chiusi al pubblico 14 marzo 2020

In ottemperanza al DPCM emanato in data 9.3.2020, l’Alto Calore ha disposto l’immediata sospensione delle attività di front office che comportino il contatto con gli utenti.

Dallo scorso 11 marzo, gli sportelli societari ubicati sui territori delle province di Avellino e Benevento, benché operativi, sono chiusi al pubblico e non è consentito l’accesso da parte di persone esterne. Gli utenti, per ogni esigenza, possono telefonare ai seguenti numeri.

Per tutte le sedi: 800 215333

Per la sede di Avellino: 0825/794228 0825/794255 0825/794481 0825/794238

Per la sede di Benevento: 0825/794430

Per la sede di Montesarchio: 0825/794429 0824/833470

Per la sede di Ariano: 0825/872677 0825/794483

Per la sede di Lioni: 0827/46664 0825/794276

Per la sede di Grottaminarda: 0825/445495

La trasmissione, da parte degli utenti, della documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche dovrà avvenire, oltre che per posta ordinaria, anche attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica:

direzione@pec.altocalore.it contatti@altocalore.it

per i pagamenti utilizzare il seguente IBAN

IT 43 N 02008 15105 000500023200.