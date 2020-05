Alto Calore, in 52 comuni irpini e sanniti “probabili disfunzioni all’erogazione idrica”. Ecco quali

Oggi a rischio l’erogazione di acqua in 52 comuni irpini e sanniti serviti dall’Alto Calore. A causare problemi la rottura della condotta adduttrice di Castelvetere sul Calore. I lavori per renderla di nuovo operativa sono in corso. Per questo motivo, potrebbero verificarsi “disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera nella giornata odierna in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel primo pomeriggio”.

Ecco quali sono i comuni a rischio