Benevento Irregolarità nell’allevamento di animali da reddito: azienda di Apice nei guai 20 novembre 2019

Nella mattinata di ieri i militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Giorgio

del Sannio, unitamente a dirigenti veterinari dell’ASL di Benevento, durante un controllo

finalizzato alla verifica del rispetto delle vigenti normative in materia di allevamenti di animali

da reddito, hanno riscontrato gravi irregolarità a carico del titolare di un’azienda zootecnica di

Apice (BN).

In particolare, il personale operante a accertato la detenzione di oltre duemila

confezioni di farina tipo 00 da 1 kg l’una e circa un metro cubo di vari prodotti confezionati

e in parte scaduti (panna da cucina, burro, besciamella …) in assenza di documentazione sulla

tracciabilità.

Prodotti, questi, destinati all’alimentazione umana ma che di fatto venivano

impiegati in azienda per l’alimentazione degli animali, con il conseguente sequestro per la

violazione alle vigenti norme in materia di tracciabilità degli alimenti e dei mangimi (Reg.

(CE) n. 178/2002.

Sono state, inoltre, riscontrate irregolarità anche nella regolare tenuta dei

registri obbligatori dei mangimi e delle utilizzazioni agronomiche degli effluenti di

allevamento. Contestate violazioni amministrative per un importo complessivo superiore a

5000 euro. L’attività espletata dai Carabinieri Forestali si colloca all’interno di una campagna

di controlli finalizzata a prevenire e reprimere gli illeciti in danno della sicurezza alimentare

dei cittadini.