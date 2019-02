Magazine Allergia allo specchio e astinenza da pettine? Perché scegliere un trapianto di capelli in Turchia 17 febbraio 2019

Per chi soffre di allergia allo specchio e astinenza da pettine, la cui routine mattutina si limita alla semplice rasatura della barba, perché quei lunghi capelli spettinati di cui la mamma si lamentava sempre sono solo un lontano ricordo, una soluzione c’è ed è alla portata di tutti.

Negli ultimi anni, infatti, il turismo sanitario sta prendendo sempre più piede e si stima che 14 milioni di persone facciano viaggi per curarsi in paesi lontani.

Un mercato in forte crescita anche qui in Italia e se l’Albania è famosa per le cure odontoiatriche, l’India e la Thailandia per le cure cardiologiche, il Brasile e Dubai per gli interventi estetici, la Slovenia e l’Ungheria per gli impianti dentistici, la Turchia si è guadagnata a buon diritto il suo primato, con Istanbul come una delle capitali indiscusse del trapianto di capelli.

Quest’ultimo è, infatti, il metodo giusto per tornare a piacersi come una volta, ovviamente da effettuare con una tecnica non invasiva e moderna in una clinica confortevole e all’avanguardia. Tra quelle che si occupano di questo tipo di interventi primeggia la Elithairtransplant, azienda tedesca diretta da Serdar Öztürk ma con sede nel LIV Hospital di Istanbul, una struttura all’avanguardia che ha ottenuto l’accreditamento JCI.

Qui opera uno staff medico altamente qualificato e professionalizzante, coordinato dal dottor Abdulaziz Balwi, medico specializzato da oltre 7 anni nel campo della chirurgia estetica che lavora esclusivamente con Elithairtransplant e offre i suoi servizi a un pubblico nazionale e internazionale.

Il Dr. Balwi ha eseguito oltre 20.000 interventi con il metodo FUE, che consiste nell’estrarre i bulbi da una zona donatrice, solitamente la nuca, per poi reinnestarli nella parte del capo in cui i capelli non sono presenti o molto diradati, senza ovviamente lasciare dei vuoti o delle cicatrici. L’utilizzo della tecnica risulta inoltre all’avanguardia rispetto alla FUT, piú retrograda e che lascia delle cicatrici.

Oltre all’innovativa tecnica FUE, la Elithairtransplant fa uso di tecniche all’avanguardia nel campo del trapianto di capelli, come la DHI e la punta di zaffiro, che garantiscono grande precisione.

Durante l’operazione, inoltre, il dottor Balwi usa un particolare tipo di anestesia che incredibilmente non necessita di aghi. Con la tecnica comfort-in, si usa un particolare tipo di siringa, che si può paragonare a una piccola pistola a aria compressa, che vaporizza l’anestetico attraverso l’epidermide senza causare accumulo di anestetico locale e senza dolore per il paziente.

Calciatori, attori e ultimamente il noto giocatore Ricardo Quaresma, campione d’Europa con il Portogallo, amico di Cristiano Ronaldo e in Italia famoso per essere il creatore della ‘trivela‘ e per essere uno degli acquisti dell’Inter del triplete, si sono sottoposti a un trattamento di capelli per rimediare all’allergia da specchio e ora sono piú che soddisfatti di questo antistaminico dalla garanzia a vita.

Dato che aveva una densità capillare abbastanza elevata, per Quaresma il dottor Balwi ha optato per la tricopigmentazione, una delle tecniche alternative al trapianto offerte dalla clinica. “Amo il mio lavoro e ho già aiutato migliaia di persone a risolvere il problema della caduta dei capelli – afferma il dr. Abdulaziz Balwi – Ho un grande obiettivo: alla fine della mia carriera vorrei dire di aver aiutato un milione di pazienti a essere di nuovo felici”. Quaresma é solo uno dei tanti che ha deciso di affrontare questa operazione e che si sente finalmente piú soddisfatto.

