Provincia Alle Tatoo, il tatuatore da record in visita al castello D’Aquino di Grottaminarda 5 settembre 2019

Il tatuatore da Guinness World Record famoso in tutto il mondo, Alessandro Bonacorsi, in arte Alle Tattoo, oggi a Grottaminarda per l’unica tappa in Campania dell’Alle Ink Tattoo Tour. Invitato dal Black Shadow Tattoo Studio di Grottaminarda, Alle è stato accolto dal Sindaco Angelo Cobino e dell’Amministrazione comunale ed omaggiato di alcuni libri sui beni culturali ed architettonici di Grottaminarda. Ha poi voluto visitare la cittadina ed in particolare il Castello d’Aquino, l’Antiquarium ed i Giardini pensili del maniero, restando colpito e “postando” subito sui suoi canali social relativa foto.

“E’ sicuramente un bel momento di visibilità per la nostra cittadina, parliamo di un artista internazionale del tatuaggio che solo su Instagram ha 375mila follower – afferma l’Assessore Michele Cappuccio – Ma ciò che più ci sta a cuore è stare vicino alle attività, agli imprenditori, agli artigiani ed agli artisti che investono sul nostro territorio, abbiamo quindi subito dato la nostra disponibilità al Black Shadow Tattoo Studio. Le porte del Comune sono quindi aperte a tutti e noi come amministratori siamo pronti a dare tutta la nostra collaborazione”.

La giornata di Alle e del suo staff a Grottaminarda è poi proseguita presso il Black Shadow Tattoo Studio, per la parte dedicata ai tatuaggi per terminare in serata con aperitivo e musica.