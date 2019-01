Cronaca Allarme furti, controlli a tappeto dei Carabinieri: foglio di Via per quattro persone 30 gennaio 2019

Allarme furti, controlli a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Montella che hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino e allontanato con Foglio di Via obbligatorio un 25enne di Sarno (SA), gravato da numerosi precedenti di polizia che, sebbene sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora fuori dalla Campania, è stato beccato nel comune di Bagnoli Irpino.

Analoga misura di prevenzione è stata proposta nei confronti di 3 soggetti, tutti di origini romene, residenti a Eboli (SA) e con a carico precedenti per furto. I tre sono stati sorpresi, in atteggiamento sospetto, a girovagare per Calabritto. Opportunamente interpellati, non sono stati in grado di fornire ai militari della locale Stazione un valido motivo circa la loro presenza in quel Comune.