Allarme bomba a Lauro, arrivano gli artificieri

Paura a Lauro per un allarme bomba arrivato dalla località Fontenovella. E’ servito l’arrivo degli artificieri di Napoli per ripristinare la sicurezza in zona. Solo dopo un intervento durato circa tre ore la strada è stata riaperta al traffico. Con l’aiuto di tre agenti della Polizia municipale i militari hanno messo subito in sicurezza l’area.

La borsa sospetta era stata posizionata davanti in cancello di una locale azienda. Grazie all’impiego di un robottino comandato a distanza si sono effettuati i primi rilievi che hanno escluso la presenza di un ordigno al suo interno. La borsa era stata sistemata al centro ed in maniera molto visibile. Molto probabilmente per intimidire qualcuno, magari proprio il titolare dell’azienda edile.