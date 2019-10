Attualità “Alimenti sani a scuola”, il De Sanctis contro le merendine ipercaloriche ricche di grassi saturi 1 ottobre 2019

Sostituire merendine e patatine con barrette di cioccolato fondente, frutta secca e yogurt da bere dagli erogatori dei distributori automatici per promuovere una corretta alimentazione e l’abbattimento del consumo di grassi idrogenati dannosi alla salute. Questa la nuova iniziativa dell’Istituto De Sanctis, che ha formalizzato una richiesta alla ditta incaricata della gestione dei distributori automatici a scuola, di sostituire i prodotti e sostenere la campagna scolastica.

I distributori automatici presenti nell’Istituto D’Istruzione Secondaria Superiore “F. De Sanctis” rendono disponibili snack di ogni genere, talvolta dal dubbio valore nutritivo: merendine ipercaloriche, schiacciatine, patatine ricche di grassi saturi e zuccheri, e bevande gassate ben lontane dall’essere salutari. Secondo un’indagine le porzioni degli alimenti confezionati sono aumentate negli anni in peso e calorie del 200 per cento favorendo obesità, diabete e ipercolesterolemia. A tale proposito, l’autorità scolastica rappresentata dal dirigente Gerardo Cipriano adotta un’iniziativa di “alimentazione sostenibile” avvicinando gli studenti- consumatori ad uno stile di vita sano, invitando la ditta fornitrice a sostituire i prodotti presenti nei distributori con altri biologici, nei quali non siano presenti OGM, grassi idrogenati, coloranti, conservanti e glutine.

I prodotti biologici sono alimenti di origine vegetale e animale ottenuti nel rispetto delle regole e dei metodi previsti dalla normativa emanata dalla Comunità Europea, soggetti a particola1i misure di controllo; Regolamento CEE 2092/91. Per una sana e corretta alimentazione è necessario individuare fra le “merendine” una serie di snack a basso contenuto calorico (100-150 Kcal), e di grassi (al massimo 1,5 grammi di grassi saturi), ridotto contenuto di zuccheri semplici e di sale. Tra i vari prodotti salutistici figurano:gallette di mais, crackers di riso o integrali, barrette 100 per cento frutta, cioccolato fondente a ridotto apporto di grassi, frutta secca o disidratata, fucchi di frutta 100 per cento frutta, e yogurt da bere.