Politica Aliberti (Noi Campani): “La politica non è solo caccia al consenso, ma ricerca delle soluzioni. Ecco il mio programma” 27 Agosto 2020

“La politica, per quanto in questi periodi pre-elettorali si concentri molto, in alcuni casi troppo, sulla mera ricerca del consenso, nella mia personale visione, non può, invece, prescindere dai fatti, dalla analisi della realtà, da uno studio dei problemi, a cui è connessa una speculare ricerca delle soluzioni”.

Lo afferma il dottore Aliberti, candidato alle elezioni regionali con la lista “Mastella. Noi Campani con De Luca”.

“Ecco perchè, prima che su ogni altra cosa, noi ci siamo concentrati sul programma, sulle soluzioni, sulle proposte che vogliamo portare in Regione e che – siamo sicuri – possano davvero gettare le basi per una fase nuova per la nostra provincia”.

“Io sono fermamente convinto che il consenso debba fondarsi su un patto di fiducia fra chi ambisce a rappresentare il territorio e gli elettori, una fiducia che va guadagnata non attraverso concorsi pubblici fatti a ridosso delle elezioni o promesse di impiego strampalate, ma su un progetto ampio che punti alla collettività e non alla clientela”.

"Per chi fosse interessato, è possibile approfondire il nostro programma per il territorio