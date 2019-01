Primo Piano Provincia Album delle figurine, campionato e canale youtube: il calcio a 5 over 35 conquista Ariano 18 gennaio 2019

Calcio a 5 over 35 protagonista ad Ariano. Sono stati presentati nell’Auditorium comunale l’album delle figurine, lo spot e il periodico del campionato amatoriale Città di Ariano. Il torneo è promosso e organizzato da A.S.D. Over 35 Ariano Irpino.

Quattro campi di calcio a 5, 18 squadre, 200 giocatori,oltre 300 partite, migliaia di gol realizzati e un canale youtube per un’iniziativa di sport, condivisione, amicizia che ha suscitato grande entusiasmo sul Tricolle.

Giancarlo Sicuranza, presidente di A.S.D Over 35, ha spiegato lo spirito che anima il progetto sportivo: “Il campionato over 35 Città di Ariano è sport, divertimento, amicizia. Non si tratta di un semplice torneo di calcio; è qualcosa di più grande nel cuore e nella mente di chi organizza e partecipa. È voglia di stare insieme, condivisione, desiderio di riscoprire i riti laici che rendono viva e unita una comunità. Il campionato nasce dall’idea di alcuni amici, da un gruppo whatsapp per fissare luoghi e date di partite di calcetto dopo una giornata lavorativa. Dopo tre anni è una realtà in grado di suscitare e far rivivere entusiasmo e partecipazione”.

E’ poi intervenuto il sindaco Domenico Gambacorta: “Lo sport si conferma una delle migliori soluzioni per stare insieme e ricreare il senso della comunità, conoscersi e riscoprirsi vicini. Partecipare al campionato significa far vivere le strutture sportive della propria città, interagire con altre persone che magari non si conoscevano prima, uscire dall’isolamento che troppo spesso caratterizza la vita moderna con i suoi ritmi frenetici”.

“Al torneo Over 35 sono legate alcune iniziative davvero simpatiche, quali la creazione di un periodico e un album delle figurine. Si tratta di un progetto a mio avviso divertente, in grado di riportare ognuno di noi indietro nel tempo, a quando da bambini si viveva la semplicità della passione sportiva per la propria squadra del cuore e si collezionavano e scambiavano le immagini dei calciatori della propria squadra con i compagni”.

“E’ motivo di grande soddisfazione e orgoglio per la nostra amministrazione ospitare nelle strutture sportive cittadine il terzo torneo Over 35 Città di Ariano con oltre 200 atleti. Fare sport significa competere ma soprattutto unire, partecipare e fare squadra. Per questo vogliamo salutare con calore tutti gli atleti e gli organizzatori del torneo, che con tenacia portano avanti questa iniziativa”, ha concluso l’assessore allo sport, Mario Manganiello.