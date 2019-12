Provincia Albero di Natale ecologico a Sant’Angelo dei Lombardi 23 dicembre 2019

L’Istituto Scolastico F. De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi celebra l’Eco Day e gli studenti

addobbano ben due alberi di Natale interamente con materiali riciclati. In occasione delle festività

natalizie, la scuola porta avanti l’indirizzo di politica ambientalista, e promuove nuove iniziative

orientate alla plastic free. Come ampiamente annunciato nelle settimane precedenti, i distributori

installati nelle scuole bandiscono la plastica e al posto delle bottiglie sono state distribuite le

borracce di alluminio agli alunni delle prime classi, donate dall’amministrazione comunale di

Sant’Angelo dei Lombardi.

In occasione dell’Eco Day sono state invitate tutte le scuole secondarie di primo grado del

circondario. Gli studenti delle scuole di Lioni, Senerchia, Caposele, Calabritto e Teora hanno

celebrato presso la sede centrale dell’Istituto Scolastico una giornata interamente dedicata

all’ambiente, con la presentazione di lavori che sono stati al centro del dibattito e delle riflessioni

dei ragazzi.

Dall’esito di Cop25 a Madrid al Friday for Future, gli studenti altirpini e l’autorità scolastica

rappresentata dal dirigente Gerardo Cipriano sono in prima linea per la lotta alla salvaguardia

ambientale. Oltre alla distribuzione delle borracce nei plessi delle scuole, che dovranno sostituire

l’uso delle bottiglie di plastica nei distributori, docenti e alunni hanno piantato una quercia di ulivo

nel giardino della scuola ‘Oikos’- ambiente, per testimoniare non solo l’attenzione delle giovani

generazioni alla tutela dell’ambiente, ma anche la richiesta di adottare scelte politiche che vadano

nella stessa direzione. In vista delle festività natalizie infine, gli studenti hanno allestito un albero

di Natale interamente con materiale di riciclo. A personalizzare le palline che hanno addobbato

l’albero nell’edificio dell’Istituto Tecnico Economico, anche le foto personalizzate dei ragazzi, che

augurano a tutti un sereno Natale.