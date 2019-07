Alberi pericolanti e allagamenti: il maltempo flagella l’Irpinia

Vento e temporali: perturbazione su Avellino e l’Irpinia. La sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha ricevuto più di trenta richieste di soccorso principalmente per danni d’acqua e alberi e rami caduti sulla sede stradale.

Interventi sono stati effettuati a Volturara Irpina in via Cupa, a Lioni presso l’area industriale, a Mercogliano in via Nazionale Torrette e al viale San Modestino, a Taurasi in via Municipio, a Summonte in via Campo, a Monteforte Irpino in via Alva nella, a Prata Principato Ultra in località Creta, a Mirabella Eclano alla frazione Calore e a Pratola Serra in via Serritiello.

In città interventi per allagamenti, infiltrazioni e alberi pericolanti si sono registrati in via Luigi Imbimbo, in contrada Quattrograna, al corso Umberto Primo, in via Nappi, in via Scandone e a Pianodardine. Si sta ancora lavorando per far fronte alle richieste che ancora arrivano presso la sala operativa del Comando Irpino.