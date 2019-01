Avellino Calcio Albalonga-Avellino, le pagelle di Irpinianews 13 gennaio 2019

di Claudio De Vito – C’è il marchio di Tribuzzi, ma anche l’impronta di Viscovo sull’1-0 dell’Avellino sul campo dell’Albalonga. Entrambi decisivi: il fantasista nell’insaccare da vero opportunista il pallone della vittoria e il portiere appena arrivato nell’evitare la capitolazione dei suoi nel primo tempo con un gran riflesso ravvicinato sulla conclusione di Pippi. Ed è già copertina per il giovane estremo difensore partenopeo nella giornata che ha segnato l’avvicinamento alla vetta.

Poca sofferenza in difesa dove Morero ha fatto la voce grossa e gli esterni Dionisi e Parisi sono stati diligenti. Di Paolantonio distributore di gioco in mezzo al campo dove invece Matute ha faticato ancora una volta. De Vena e Da Dalt spuntati nel tridente. Subito in palla invece Ciotola e Gerbaudo che dalla panchina hanno dato brio in fase propositiva.

L’ha vinta col coltello tra i denti e ancora una volta grazie ai cambi Bucaro, innervosito dalla mancata concessione di un calcio rigore e per questo motivo allontanato dalla panchina.

Albalonga-Avellino 0-1, le pagelle.

Marcatori: 21′ st Tribuzzi.

Albalonga (4-3-3): Jorio 5.5; Succi 6, Panini 6, Paolacci 6, Pace 6; Di Cairano 5.5 (26′ st Follo 6), Barone 6, Magliocchetti 5.5; Pellecchia 6, Pippi 6, Corsetti 5.

A disp.: Del Moro, Pucino, Sordi, Lommi, Capogna, Casanova, Proietti, Fatati. All.: D’Adderio 6.

Avellino (4-3-3): Viscovo 7; Dionisi 6.5, Morero 6.5, Dondoni 6 (1′ st Capitanio 6), Parisi 6; Matute 5 (18′ st Gerbaudo 6), Di Paolantonio 6.5, Buono 6; Tribuzzi 6.5 (49′ st Omohonria sv), De Vena 5.5 (28′ st Sforzini 6), Da Dalt 5 (18′ st Ciotola 6).

A disp.: Lagomarsini, Mentana, Falco, Saporito. All.: Bucaro 6.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria 6. Assistenti: Spina di Palermo e Danese di Trapani.

Note: espulso al 31′ st Bucaro per proteste; ammoniti 9′ pt Morero, 22′ st Panini, 42′ st Dionisi, 47′ st Gerbaudo per comportamento non regolamentare, 22′ pt Buono, 24′ pt Pace, 17′ st Magliocchetti, 49′ st Tribuzzi per gioco scorretto; angoli 4-2; recuperi 2′ pt e 5′ st.