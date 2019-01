Avellino Calcio Albalonga-Avellino, 350 biglietti per i tifosi biancoverdi 9 gennaio 2019

Non sono tanti i biglietti a disposizione dei tifosi dell’Avellino per la trasferta di Albano Laziale, dove domenica pomeriggio i lupi scenderanno in campo contro l’Albalonga. La società di casa infatti ha messo a disposizione l’intero settore ospiti per una capienza totale di 350 spettatori.

Nessuna prevendita: i biglietti potranno essere acquistati direttamente il giorno della partita a partire dalle 12. La scorta di tagliandi non basterà certamente per soddisfare la richiesta dei sostenitori irpini, una parte dei quali dovrà optare per il settore casalingo.

In virtù della vendita a ridosso del match e onde evitare ressa al botteghino, i due club e le autorità di pubblica sicurezza raccomandano di raggiungere l’impianto sportivo comunale “Pio XII” con debito anticipo. Ad Albano Laziale sono attesi non meno di quattrocento supporters del lupo. Albalonga-Avellino: sold-out in vista per il club biancoblu.