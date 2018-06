Lavoro & Sindacato Alaia: “La Regione c’è: subito un nuovo tavolo per l’Ipercoop” 6 giugno 2018

“La Regione ha dimostrato di essere accanto ai lavoratori della Ipercoop, non solo con la presenza dell’assessore al lavoro, Palmeri, alle attività produttive, Marchiello, e dei consiglieri regionali irpini, ma con un impegno concreto, ragionato e persuasivo affinché la vertenza possa essere superata. Occorre subito un nuovo tavolo per dare una speranza ai 139 lavoratori oggi in difficoltà.” Così Enzo Alaia, consigliere regionale e vice presidente della commissione sanità.

“Abbiamo chiesto agli assessori – aggiunge Alaia – un’attenzione particolare per un’Irpinia che paga, purtroppo, gli effetti della crisi economica e di un apparato produttivo sul quale si ripercuotono il grave deficit infrastrutturale e il calo continuo della domanda. La Regione può molto, non solo in termini di investimenti e impiego delle risorse europee, ma anche nella capacità di mediare tra le parti per il superamento delle vertenze.”

“Non possiamo nasconderci che la situazione sia molto difficile. Ma la nostra direttrice – chiude Alaia – continuerà ad essere quella del massimo sostegno ai lavoratori, per i quali vogliamo creare le condizioni di un’occupazione stabile e un futuro qui in Irpinia.”