Attualità Al via la 43 edizione del “Laceno d’oro”: oggi sarà premiato il regista francese Brizé 3 dicembre 2018

È il regista francese Stéphane Brizé il protagonista del Laceno d’oro di Avellino, il festival internazionale del cinema del capoluogo irpino, diretto da Antonio Spagnuolo e in programma fino al 9 dicembre in vari spazi cittadini e della provincia. Brizé riceverà oggi il premio alla carriera “Pier Paolo Pasolini” alle ore 20:30 al Movieplex di Mercogliano (Av) e a seguire presenterà al pubblico il suo ultimo film “In guerra”, applaudito a Cannes 2018, sulla lotta sociale tra operai e dirigenti di una fabbrica in chiusura. Il tema della perdita del lavoro è al centro anche della precedente opera del regista, “La legge del mercato”, che sarà proiettato al Cinema Partenio alle 15:30. Brizé terrà inoltre una masterclass alle 18:30 al Godot Art Bistrot.

Nel pomeriggio apertura delle due mostre sulla storia del cinema, alle 17:30 al Cinema Eliseo. “Leone Factory”, omaggio a Sergio Leone e al padre Roberto Roberti (pseudonimo di Vincenzo Leone), originario di Torella dei Lombardi (Av), propone 30 fotografie provenienti dagli archivi della famiglia Leone e della rivista “Quaderni di Cinemasud”. La mostra è a cura di Orio Caldiron, storico del cinema, già presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, e di Paolo Speranza, direttore della rivista “Quaderni di Cinemasud”. “Il ’68 nel cinema”, a cura di Paolo Speranza, è una mostra documentaria basata sui reportage d’epoca dei periodici italiani e ripercorre la ventata di protesta e di sperimentazione del cinema mondiale nel clima culturale di quella stagione memorabile, soprattutto in relazione al ruolo del movimento studentesco.

Spazio ai concorsi con la proiezione al Cinema Partenio dei film “The fall” di Akash Sharma dalla Bosnia (ore 17:54) e “Butterfly” di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman (ore 21:30). Per la sezione documentari a partire dalle 15:54 al Cinema Partenio in programma lo svedese “3 stolen cameras” di RåFILM & Equipe Media, dalla Germania “The last of his kind” di Jánik von Wilmsdorff e dal Messico “Rush hour” di Luciana Kaplan.

Il Laceno d’oro è organizzato dal Circolo ImmaginAzione con la direzione artistica di Antonio Spagnuolo in collaborazione con Aldo Spiniello, Sergio Sozzo, Leonardo Lardieri della rivista cinematografica Sentieri Selvaggi e Maria Vittoria Pellecchia, con il contributo di Regione Campania e MIBAC – Direzione Generale Cinema.