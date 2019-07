Provincia Al via i tornei di Beach Volley a Grottolella, il Forum Giovani: “15 giorni di sport e divertimento” 10 luglio 2019

Domenica 14 luglio avrà inizio a Grottolella il Torneo di Beach Volley organizzato dai Giovani del Forum di Grottolella, che come ogni anno danno il via alle manifestazioni estive nel piccolo centro irpino, creando importanti momenti di socializzazione e di crescita sportiva e civile, attraverso il più ampio coinvolgimento del mondo giovanile.

“Abbiamo voluto fortemente organizzare il torneo di Beach Volley, visto il successo degli anni passati che ha coinvolto non solo i giovani ma interi gruppi familiari che si sono avvicinati con entusiasmo a uno sport profondamente moderno e fortemente aggregante. Le serate di Beach Volley saranno un modo concreto per rilanciare la nostra comunità in modo sano e corretto, all’insegna dei veri valori dello sport, perché il nostro obbiettivo come giovani che amano la propria comunità, rimane sempre quello di creare sani momenti sociali e di aggregazione vera per il nostro paese, attraverso il divertimento, l’allegria, il rispetto dell’altro e della sana amicizia” è quanto dichiarato dal Direttivo del Forum dei Giovani di Grottolella.

Il torneo si terrà nello spazio antistante il Palazzetto dello Sport, la quota per ogni squadra partecipante è di 60 euro, con in palio un weekend per 4 persone e altri importanti premi. Ogni squadra dovrà essere composta da 4 componenti, con quota femminile obbligatoria, inoltre sarà prevista anche una categoria under 14. Insomma si preannunciano quindici giorni di sano sport e di tanto divertimento.