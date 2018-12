Attualità Al Teatro Gesualdo la magia incantata de “Il lago dei cigni” 20 dicembre 2018

Atmosfere incantate, coreografie suggestive ed emozionanti: al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino ecco “Il lago dei cigni”. Nel cartellone del Massimo del capoluogo irpino non poteva mancare l’appuntamento con la danza. E così, domani, venerdì 21 dicembre, con inizio alle ore 21.00, ecco il suo esordio in grande stile con il balletto in due atti, su musiche del grande maestro Petr Ilic Cajkovskij.

In scena, ad interpretare le note e la storia raccontata dallo spettacolo, ci sarà la compagnia “State Academic Classical Ballet Theatre”, meglio conosciuta in tutto il mondo con il nome di “Moscow Classical Ballet”. Ai ballerini della scuola russa, dunque, il compito di inaugurare questo mini programma costituito da tre eventi fantastici inseriti nella stagione teatrale 2018-2019 del “Gesualdo”. Gli altri due sono “La bella addormentata” e il balletto “Flamenco Espanol” che si svolgeranno, rispettivamente, il 6 gennaio e il 14 febbraio.

Con sé, la “Moscow Classical Ballet” porta una lunga storia di successi e lavoro che l’hanno resa tra le più importanti nel panorama mondiale. Fondata dal Ministero della cultura dell’URSS, nel 1977 Vladimir Vasilyov ne diventa direttore artistico, raccogliendo il testimone dal suo maestro, Asaf Messerer, mentre Natalia Kasatkina, studentessa di Marina Semyonova, assume il ruolo di Principal Coreografo. Il loro arrivo sulla scena ha trasformato la compagnia di balletto in quella che è oggi, capace di mettere in scena balletti moderni e restaurare spettacoli classici.

“Tutti i generi tranne quelli fantastici”. È questo il motto del “Classical Ballet Theatre”, le cui esibizioni si sforzano sempre di raccontare una storia interessante per persone di ogni età, nazionalità e credo. Lo spessore della compagnia è testimoniato dal suo soprannome “Ballet Star Factory”. È qui, infatti, che si sono formati e si sono stabiliti molti ballerini di fama mondiale e nuovi talenti vengono fatti esordire sui palcoscenici dei teatri di tutto il mondo.

Nel frattempo, c’è grande attesa per lo spettacolo di un comico napoletano molto amato dal pubblico del Teatro “Carlo Gesualdo”. A Natale e Santo Stefano, infatti, in scena ci sarà Biagio Izzo con lo spettacolo tutto da ridere dal titolo “I fiori di latte”, scritto da Eduardo Tartaglia, per la regia di Giuseppe Miale di Mauro. Una commedia esilarante ambientata in un caseificio di prossima apertura, dove due cugini, Aniello e Costantino, dopo anni di sacrifici decidono d’investire tutti i loro risparmi. Ma l’azienda che punta a diventare un’oasi ecologica si troverà presto a fare i conti con i rifiuti tossici seppelliti sul territorio…