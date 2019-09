Avellino Al Palazzotto la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico in Irpinia 30 settembre 2019

L’ Istituto Comprensivo “Regina Margherita- Leonardo da Vinci” diretto dalla dott.ssa Fiorella Pagliuca

inaugura con l’evento “La scuola per una felicità sostenibile” l’anno scolastico 2019-2020 per la città e per

tutta la provincia di Avellino il giorno mercoledì 2 ottobre 2019, alle ore 11.30 presso la Corte interna del

“Palazzotto”, in Piazza Garibaldi n.14, Avellino.

Il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Regina Margherita- Leonardo da Vinci” Fiorella Pagliuca,

che ha curato e programmato le diverse fasi della cerimonia inaugurale, accoglierà Lucia Fortini, Assessore

Istruzione, Politiche Giovanili e Politiche Sociali della Regione Campania.

Interverranno: il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa; il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo

“Regina Margherita- Leonardo da Vinci”, Fiorella Pagliuca; il Dirigente Ufficio VII Ambito Territoriale

Avellino, Rosa Grano; il Prefetto di Avellino, Maria Tirone; il Questore di Avellino, Luigi Botte; il Presidente

del Consiglio Regionale di Avellino, Rosa D’Amelio e il Vescovo di Avellino, Arturo Aiello. Saranno presenti

Dirigenti e delegazioni di alunni degli Istituti Scolastici di Avellino e provincia.

Protagonisti della cerimonia inaugurale saranno gli alunni dell’ Istituto Comprensivo “Regina Margherita-

Leonardo da Vinci” affiancati dalla voce narrante del Maestro Salvatore Mazza.

La Regione Campania donerà un albero ad ogni Istituto Scolastico con l’impegno condiviso per l’intera

comunità scolastica di prendersene cura quale segno tangibile di un agire rispettoso delle risorse del

pianeta e di attenzione per l’ambiente e la difesa dell’ecosistema.

Il Dirigente Scolastico Fiorella Pagliuca ringrazia l’Assessore Lucia Fortini di aver scelto l’Istituto

Comprensivo “Regina Margherita- Leonardo da Vinci” quale sede per l’inaugurazione del nuovo anno

scolastico e sottolinea che territorio e scuola è un binomio prezioso, che va rafforzato, attraverso un

percorso sinergico e di alleanza tra la Scuola, le famiglie, le Istituzioni.