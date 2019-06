Avellino Al Cimarosa, tre giorni di musica elettronica con “Interferenze” 10 giugno 2019

Inizio settimana all’insegna dell’Elettronica e dei Nuovi linguaggi musicali al Conservatorio di Avellino, presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro.

Lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 giugno, il Conservatorio «Cimarosa» sarà il teatro dell’articolato progetto «Interferenze», curato dai maestri Alba Battista e GianVincezo Cresta, interamente dedicato a Sebastian Rivas, compositore e artista sonoro tra i più importanti della scena internazionale, ospite dell’Istituto di via Circumvallazione insieme al violoncellista Francesco Dillon e al fisarmonicista Massimo Signorini.

La tre giorni sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e coinvolgerà gli allievi della Scuola di Musica elettronica delle classi dei maestri Massimo Aluzzi e Alba Battista.

«Il progetto Interferenze conferma la vivacità culturale del “Cimarosa” che punta sull’Elettronica, le Nuove tecnologie e i Nuovi linguaggi applicati alla musica confermandosi laboratorio di

innovazione e incubatore di talenti – spiegano il presidente Luca Cipriano e il direttore Carmelo Columbro – Sarà un’ulteriore occasione di confronto e di crescita per i nostri studenti che saranno chiamati a dimostrare il proprio talento e a confrontarsi con un compositore di fama internazionale come Sebastian Rivas e a condividere il palcoscenico con grandi musicisti del calibro di Francesco Dillon e Massimo Signorini, in una due giorni di grande appeal che siamo sicuri coinvolgerà e incuriosirà la città di Avellino».

Il clou del progetto sarà il concerto di domani, martedì 11 giugno, alle ore 20, quando l’Auditorium di piazza Castello aprirà il sipario per accogliere Francesco Dillon al violoncello e Massimo Signorini alla fisarmonica che eseguiranno musiche di J. S. Bach, S. Rivas, K. Saariaho, S. Valente

Il Live Electronics, la Regia del Suono e l’Assistenza Tecnica Audio sarà a cura degli studenti della

Scuola di Musica Elettronica delle Classi dei Maestri Massimo Aluzzi e Alba Battista

Il programma si declinerà con Sara Valente e le «Rivelazioni materiche per elettronica su supporto in quadrifonia» con la stessa Valente alla Regia del suono. Proseguirà con Massimo Signorini alla fisarmonica che eseguirà «Entführ per fisarmonica» di Sebastian Rivas. Si concluderà con le esecuizioni di Francesco Dillon al violoncello che porterà sul palco la «Suite n. 3» di Johann Sebastian Bach, «Petals» di Kaijia Saariaho per violoncello e live electronics, e «Uqbar» di Sebastian Rivas, composizione per violoncello e live electronics.

Giuseppe Bergamino, Massimo Cresta, Emiliano Sarno, Sara Valente si occuperanno del Live electronics e regia del suono.