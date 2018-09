Cultura AL “CIMAROSA” DUE GIORNI DI MUSICA ELETTRONICA CON IL PROGETTO “INTERFERENZE” 15 settembre 2018

Inizio settimana all’insegna dell’Elettronica e dei Nuovi linguaggi musicali al Conservatorio di Avellino, presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro.

Lunedì 17 e martedì 18 settembre, il Conservatorio «Cimarosa» sarà il teatro dell’articolato progetto «Interferenze», curato dai maestri Alba Battista e GianVincezo Cresta, interamente dedicato a Stefano Gervasoni, uno dei compositori più importanti della scena internazionale, ospite dell’Istituto di via Circumvallazione insieme al clarinettista Michele Marelli e alla pianista Anna D’Errico, docente del «Cimarosa». La due giorni sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e coinvolgerà gli allievi della Scuola di Musica elettronica delle classi dei

maestri Massimo Aluzzi, Alba Battista e Damiano Meacci e si svilupperà in seminari.

«Il progetto Interferenze conferma la vivacità culturale del “Cimarosa” che punta sull’Elettronica, le Nuove tecnologie e i Nuovi linguaggi applicati alla musica confermandosi laboratorio di innovazione e incubatore di talenti – spiegano il presidente Luca Cipriano e il direttore Carmelo Columbro – Sarà un’ulteriore occasione di confronto e di crescita per i nostri studenti che saranno chiamati a dimostrare il proprio talento e a confrontarsi con un compositore di fama internazionale come Stefano Gervasoni e a condividere il palcoscenico con grandi musicisti del calibro di Michele Marelli e Anna D’Errico, nostra docente di pianoforte, in una due giorni di grande appeal che siamo sicuri coinvolgerà e incuriosirà la città di Avellino».

«Il progetto Interferenze coinvolge gli studenti della Scuola di Musica Elettronica in un incontro con la musica contemporanea e i suoi attori più significativi che negli anni ha portato al «Cimarosa» grandi ospiti come Luigi Ceccarelli, Alvin Curran, Agostino Di Scipio, Simon Emmerson, Ivan Fedele, Franco Piersanti, Alessandro Solbiati oltra ad interpreti di rilievo della scena internazionale come Francesco D’Orazio e Ciro Longobardi – spiegano i curatori del progetto Alba Battista e Gianvincenzo Cresta – Tutto ciò ha comportato un enorme ritorno di immagine per il Conservatorio di Avellino, oltre ad una straordinaria partecipazione di allievi e docenti, spia di

come, ancora una volta, il nostro Istituto sia sempre più proiettato verso l’innovazione del linguaggio e il proficuo scambio di esperienze che è proprio della contemporaneità».

Con il progetto «Interferenze» il «Cimarosa» lancia un’enorme sfida ai propri studenti: realizzare l’esecuzione di due capolavori per strumento e live electronics del compositore Stefano Gervasoni, «Altra Voce» e «Prima Traccia», che parteciperà all’esecuzione. Inoltre, la due giorni sarà arricchita dalla presenza del clarinettista Michele Marelli e della pianista Anna D’Errico.

I tre artisti lavoreranno con gli studenti della classe di Musica Elettronica, coordinati dai loro maestri Alba Francesca Battista e Damiano Meacci. Verrà inoltre eseguita «UVERSA, 16MA ORA DA KLANG» di Karlheinz Stockhausen, l’ultimo lavoro per corno di bassetto e musica elettronica a 8 canali composto dal compositore tedesco prima della sua scomparsa e tratto dall’incompiuto ciclo Klang, di cui Marelli è stato esecutore in prima mondiale.

Il programma del progetto «Interferenze» partirà dalla sala «Bruno Mazzotta» del «Cimarosa» lunedì 17 settembre dalle 11 alle 13 con un incontro con Michele Marelli dal titolo «Il clarinetto e il corno di bassetto nella scrittura contemporanea». Proseguirà dalle 15 alle 19 con la personale interpretazione dello stesso Marelli dell’opera «Prima Traccia» di Gervasoni per corno di basseto e live electronics. Le prove con il compositore saranno aperte al pubblico e si terranno presso l’Auditorium «Vitale» di piazza Castello.

«Interferenze» proseguirà martedì 18 settembre con l’esecuzione da parte di Anna D’Errico dell’opera «Altra Voce» per pianoforte e dispositivo elettronico trasparente sempre di Gervasoni. Le prove, anche in questo caso, si terranno nell’Auditorium «Vitale» dalle 9 alle 12 e saranno aperte al pubblico.

Dalle 15 alle 18, invece, si terrà il tanto atteso incontro con il compositore Stefano Gervasoni, moderato dal maestro Gianvincenzo Cresta che anticiperà il concerto delle ore 20 in Auditorium incentrato ovviamente sulle musiche di Gervasoni e Karlheinz Stockhausen con Anna D’Errico al pianoforte e Michele Marelli al corno di bassetto.

Live electronics, regia del suono e assistenza tecnica audio saranno interamente curati dagli studenti della Scuola di Musica elettronica classi dei maestri Massimo Aluzzi, Alba Battista e Damiano Meacci.